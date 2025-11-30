આગામી સપ્તાહે ખુલશે 14 કંપનીઓના IPO

સ્ટોક માર્કેટમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે એક સારા સમાચાર છે. આગામી સપ્તાહે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં જોરદાર હલચલ જોવા મળશે, કારણ કે ત્રણ મેનબોર્ડ અને અગિયાર SME સહિત કુલ 14 IPO ખુલવા જઈ રહ્યા છે. મુખ્ય આકર્ષણ Meesho, Aequs અને Vidya Wiresના ઇશ્યૂ હશે. મજબૂત રિટેલ ભાગીદારી અને બજારભાવને કારણે કંપનીઓ ઝડપથી ભંડોળ એકત્ર કરવાની તૈયારીમાં છે. પ્રાઇમરી માર્કેટમાં આગામી કારોબારી સપ્તાહ (1-5 ડિસેમ્બર) ખૂબ જ સક્રિય રહેવાનો છે, કારણ કે કુલ 14 નવા IPO રોકાણકારો માટે ખુલવા જઈ રહ્યા છે. આમાં 3 મેનબોર્ડ અને 11 SME સેગમેન્ટના IPO શામેલ છે.
રોકાણકારોની નજર ખાસ કરીને Meesho IPO, Aequs IPO અને Vidya Wires IPO પર રહેશે, જે 3 ડિસેમ્બરથી ખુલી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, આગામી સપ્તાહે ત્રણ નવી કંપનીઓ પણ સ્ટોક માર્કેટમાં પોતાની લિસ્ટિંગ (Listing) કરવા જઈ રહી છે.
|શ્રેણી
|IPOનું નામ
|ઓપનિંગ તારીખ
|Mainboard
|Meesho IPO
|3 ડિસેમ્બર
|Mainboard
|Aequs IPO
|3 ડિસેમ્બર
|Mainboard
|Vidya Wires IPO
|3 ડિસેમ્બર
|SME
|Astron Multigrain IPO
|1 ડિસેમ્બર
|SME
|Invicta Diagnostic IPO
|1 ડિસેમ્બર
|SME
|Speb Adhesives IPO
|1 ડિસેમ્બર
|SME
|Clear Secured Services IPO
|1 ડિસેમ્બર
|SME
|Ravelcare IPO
|1 ડિસેમ્બર
|SME
|Helloji Holidays IPO
|2 ડિસેમ્બર
|SME
|Neochem Bio Solutions IPO
|2 ડિસેમ્બર
|SME
|Shri Kanha Stainless IPO
|3 ડિસેમ્બર
|SME
|Luxury Time IPO
|4 ડિસેમ્બર
|SME
|Western Overseas Study Abroad IPO
|4 ડિસેમ્બર
|SME
|Methodhub Software IPO
|5 ડિસેમ્બર
|કંપની
|પ્રાઇસ બેન્ડ (₹/શેર)
|ઇશ્યૂ સાઇઝ (₹ કરોડ)
|Meesho
|₹105 – ₹111
|₹5,421.20 કરોડ
|Aequs
|₹118 – ₹124
|₹921.81 કરોડ
|Vidya Wires
|₹48 – ₹52
|₹300.01 કરોડ
બ્રોકરેજ અને માર્કેટ નિષ્ણાતો અનુસાર, વર્ષ 2025માં અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹85,000 કરોડ IPO દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ભારત આ વર્ષે વિશ્વના ટોચના IPO બજારોમાં શામેલ થઈ ગયું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે **2025ના પ્રથમ છ માસિક (પહેલા હાફ)**માં જ 118 કંપનીઓએ DRHP (Draft Red Herring Prospectus) ફાઇલ કર્યા, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં બમણાથી પણ વધુ છે.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે કંપનીઓ IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલી મૂડીનો ઉપયોગ તેમના વિસ્તરણ, કેપેક્સ (મૂડી ખર્ચ), દેવું ચૂકવવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ પૂરા કરવા માટે કરી રહી છે. આ સાથે રિટેલ રોકાણકારોની શાનદાર ભાગીદારી પણ આ તેજીને ટેકો આપી રહી છે.
