ગુજરાત પોલીસને મળ્યાં આધુનિક ટેક્નોલોજીથી સજ્જ ‘અભિરક્ષક’

રાજ્યમાં ગંભીર માર્ગ અકસ્માતની ઘટનાઓ સર્જાય ત્યારે ઇજાગ્રસ્તોને સમયસર સારવાર મળી રહે અને વધુ જાનહાની અટકાવી શકાય એ મુખ્ય હેતુ સાથે ગુજરાત પોલીસે અદ્યતન “અભિરક્ષક” વિહિકલ ખરીદ્યાં છે. આ એક્સિડન્ટ રિસ્પોન્સ એન્ડ રેસ્ક્યૂ વિહિકલને પાયલોટ પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે અમદાવાદ ગ્રામ્ય અને સુરત ગ્રામ્યમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે.

🚨 Gujarat Police deploys advanced “Abhirakshak” rescue vehicles to save lives in serious road accidents. Here’s what you need to know:

🔹 Deployed in Ahmedabad Rural & Surat Rural (pilot project)

🔹 First responders during the golden hour

🔹 Equipped with:

✅Oxygen cylinder… pic.twitter.com/oqctz1k49C

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) August 5, 2025