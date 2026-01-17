બાંગ્લાદેશમાં એક વધુ હિંદુ યુવકની જઘન્ય હત્યા

ઢાકાઃ બાંગ્લાદેશમાં એક વધુ હિંદુ યુવકની ચકચારભરી રીતે હત્યા કરવામાં આવી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના એક નેતાએ કારથી કચડીને હિંદુ યુવકની હત્યા કરી છે. આ ઘટના રાજબાડી જિલ્લામાં એક પેટ્રોલ પંપ પર કામ કરતા હિંદુ કર્મચારી સાથે બની હતી. હિંદુ યુવકની આ ક્રૂર હત્યાથી સ્થાનિક સ્તરે ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે.
30 વર્ષીય રિપન સાહા ‘કરીમ ફિલિંગ સ્ટેશન’માં કામ કરતો હતો. ઈંધણના ચુકવણીવિવાદ દરમિયાન તેને વાહન નીચે કચડીને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના શુક્રવારની સવારે લગભગ 4:30 વાગ્યે બની હતી.
પોલીસ અને સ્થાનિક સાક્ષીઓના જણાવ્યાનુસાર BNPના નેતા અબુલ હાશેમ સુજન (55) રાજબાડી જિલ્લા એકમના પૂર્વ ખજાનચી અને યુબો દળ (BNPની યુવા શાખા)ના ભૂતપૂર્વ જિલ્લાધ્યક્ષ રહ્યા છે. તેઓ પોતાની બ્લેક લેન્ડ ક્રૂઝર જીપમાં પેટ્રોલ પંપ પર આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે અંદાજે 5000 ટાકા મૂલ્યનું ઓક્ટેન ભરાવ્યું, પરંતુ ચુકવણી કર્યા વગર ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જ્યારે રિપન સાહાએ વાહન રોકીને પૈસા માગ્યા, ત્યારે અબુલ હાશેમ સુજન અને તેમના ડ્રાઈવર કમલ હુસેન ગુસ્સે થઈને ગાળો આપવા લાગ્યા અને વાહન ઝડપથી આગળ વધારી રિપનને તેના નીચે કચડી નાખ્યો હતો.
માથું અને ચહેરો ગંભીર રીતે કચડાયાં
કહેવાય છે કે રિપનનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થઈ ગયું હતું. તેનું માથું અને ચહેરો ગંભીર રીતે કચડાઈ ગયા હતા. ત્યાર બાદ રિપનનો મૃતદેહ ઢાકા-ખુલના હાઈવે પર પડેલો મળ્યો.
Another Hindu killed in Bangladesh!
On January 17, a Hindu employee of a gas station in Bangladesh was rammed and killed by the vehicle of a leader of the youth front of Bangladesh Nationalist Party (BNP).
Ripon Saha (30) was an employee at ‘Karim Filing Station’, which is… pic.twitter.com/eRs6VGJsPF
— Salah Uddin Shoaib Choudhury (@salah_shoaib) January 17, 2026
સીસીટીવી ફુટેજમાં વાહનનું આવવું, રિપન અને અબુલ હાશેમ સાથે ઉભા રહેવું અને પછી ચુકવણી કર્યા વગર ભાગવું સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે. પોલીસે બાદમાં વાહન જપ્ત કર્યું અને અબુલ હાશેમ સુજનને તેમના સદર ઉપજિલા સ્થિત બારો મુરારીપુર ગામના ઘરેથી ધરપકડ કરી હતી. ડ્રાઈવર કમલ હુસેનને પણ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે.