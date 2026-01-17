ટ્રમ્પનું ટેરિફ વોર, મોદીનું સાયલન્ટ પલટવાર

ભારત-અમેરિકા વેપાર સંબંધોમાં નવી ગૂંચવણો ઊભી થઈ છે. બે યુએસ સેનેટરોએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પત્ર લખીને ભારત દ્વારા યુએસ કઠોળ પર 30% આયાત ડ્યુટીને “અન્યાયી” ગણાવી છે, અને તેને દૂર કરવા વિનંતી કરી છે. આ ડ્યુટી 30 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવી હતી અને 1 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવી હતી. ઘણા નિષ્ણાતો અને સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ આને 2025 માં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફનો મૌન પ્રતિભાવ માની રહ્યા છે, પરંતુ ભારતે ક્યારેય તેનો બદલો લેવા તરીકે પ્રચાર કર્યો નથી. ભારતનો ઉદ્દેશ સ્થાનિક કઠોળના ભાવ ઘટતા અટકાવવાનો હતો. કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને રશિયાથી સસ્તી આયાતને કારણે, અડદ, તુવેર, મસૂર અને મગ જેવા કઠોળના ભાવ બજારમાં MSP થી નીચે આવી ગયા હતા. જો કે, ભારતના આ પગલાથી મોન્ટાના અને ઉત્તર ડાકોટામાં ઉત્પાદકોને નુકસાન થયું.
મોન્ટાનાના સેનેટર સ્ટીવ ડેઇન્સ અને નોર્થ ડાકોટાના સેનેટર કેવિન ક્રેમરે ટ્રમ્પને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું છે કે 1 નવેમ્બરથી લાગુ કરાયેલા અમેરિકન વટાણા પર ભારતમાં 30% ટેક્સ અમેરિકન કઠોળ ઉત્પાદકોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો કઠોળ ગ્રાહક છે. મસૂર, ચણા, સૂકા કઠોળ અને વટાણા અહીં સૌથી વધુ વપરાશમાં લેવાતા પાક છે, પરંતુ અમેરિકન ઉત્પાદનો પર ઊંચા ટેરિફનો સામનો કરવો પડે છે. કોઈપણ વેપાર કરાર પહેલાં અમેરિકન કઠોળ અને મસૂર માટે વધુ સારી બજાર પહોંચ સુનિશ્ચિત કરો. આ બંને દેશો માટે ફાયદાકારક રહેશે. તેઓએ 2020 માં ટ્રમ્પને પણ પત્ર લખ્યો હતો, ત્યારબાદ ટ્રમ્પે ‘નમસ્તે ટ્રમ્પ’ કાર્યક્રમ દરમિયાન પીએમ મોદી સાથે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
ભારતે ક્યારેય આને ‘બદલો’ તરીકે વર્ણવ્યું ન હતું. તેનો હેતુ સ્થાનિક ખેડૂતોને બચાવવાનો હતો કારણ કે સસ્તી આયાત MSP ઘટાડી રહી હતી. જો કે, ટ્રમ્પના 50% ટેરિફ સાથે સુસંગત સમય, ઘણા લોકો તેને “મૌન પ્રતિભાવ” તરીકે જોવા તરફ દોરી ગયો છે. ભૂ-રાજકીય નિષ્ણાત નવરૂપ સિંહે X પર લખ્યું: “ભારતે આયાતી કઠોળ પરના ટેરિફને ઓક્ટોબર 2025 થી 30% સુધી વધારીને યુએસ ટેરિફનો જવાબ આપ્યો. અમે ચુપચાપ જવાબ આપ્યો.”