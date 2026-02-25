ઇઝરાયલમાં PM મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત, નેતન્યાહૂએ લગાવ્યા ગળે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઇઝરાયલની બે દિવસીય મુલાકાતે તેલ અવીવ પહોંચ્યા છે. એરપોર્ટ પર તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને તેમના પત્ની સારાએ એરપોર્ટ પર પીએમ મોદીનું વ્યક્તિગત રીતે સ્વાગત કર્યું.

નેતન્યાહૂએ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કરવા માટે પ્રોટોકોલ તોડ્યો હતો. પીએમ મોદીને એરપોર્ટ પર ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. નવ વર્ષ પછી પીએમ મોદીની આ પહેલી ઇઝરાયલ મુલાકાત છે. તેમણે છેલ્લે 2017માં ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી હતી.

પીએમ મોદી આજે ઇઝરાયલી સંસદ, નેસેટને સંબોધિત કરશે. તેઓ જેરુસલેમની મુલાકાત લેશે. આ મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

એરપોર્ટ પર નેતન્યાહૂ સાથે મુલાકાત બાદ, પીએમ મોદી ઇઝરાયલી સંસદ, નેસેટને સંબોધિત કરશે. તેઓ ઇઝરાયલી સંસદને સંબોધિત કરનારા પ્રથમ ભારતીય વડાપ્રધાન હશે. નેતન્યાહૂના આમંત્રણ પર પીએમ મોદી ઇઝરાયલ પહોંચ્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદી ઇઝરાયલી રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગને પણ મળશે.

પીએમ મોદીની ઇઝરાયલ મુલાકાત અને સંસદમાં તેમના સંબોધનના સમાચાર બાદ, ઇઝરાયલી વિપક્ષે પીએમ મોદીના સંબોધનનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી છે. ઇઝરાયલી સંસદના સ્પીકર અમીર ઓહાનાએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું છે કે તેઓ નેસેટમાં ખાલી બેઠકો ભૂતપૂર્વ સાંસદો સાથે ભરશે. તેઓ સાંજે ઇઝરાયલી પીએમ નેતન્યાહૂ સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરશે. નેતન્યાહૂ પીએમ મોદી માટે રાત્રિભોજનનું પણ આયોજન કરશે.

પીએમ મોદી 26 ફેબ્રુઆરીએ હોલોકોસ્ટ મેમોરિયલની મુલાકાત લેશે અને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સંરક્ષણ સહયોગ, વેપાર, ટેકનોલોજી અને સુરક્ષા કરારોને અપડેટ કરવા અંગે ચર્ચા થશે. આ મુલાકાત દરમિયાન સુરક્ષા અને સંરક્ષણ સહયોગ અંગેના એમઓયુ પર પણ હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે.

નોંધનીય છે કે ભારત અને ઇઝરાયલના સંબંધો ખૂબ જ મજબૂત અને વ્યૂહાત્મક છે. બંને દેશોએ 1992 માં રાજદ્વારી સંબંધો સ્થાપિત કર્યા. ત્યારથી, વેપાર, સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી અને કૃષિ જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ સતત વધ્યો છે. ઇઝરાયલ ભારતનો મુખ્ય સંરક્ષણ ભાગીદાર છે, અને બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર ઘણા અબજ ડોલરનો છે.

