અધધધ બોનસઃ બોસે બંડલ મૂકી કહ્યું, “જેટલું લઈ શકો, એટલું લઈ લો”

નવી દિલ્હીઃ ચીનની એક કંપની અને તેના બોસ હાલ ભારે ચર્ચામાં છે. કારણ કે, આ બોસ બોનસ આપવાની અનોખી રીત માટે જાણીતા છે. તે પોતાના કર્મચારીઓને બોનસ તરીકે નક્કી રકમ નથી આપતો, પરંતુ રોકડ નોટોના બંડલ તેમની સામે મૂકી દે છે અને કહે છે – “જેટલું લઈ શકો, તેટલું લઈ લો.”
ચીનની એક કંપનીએ 270 મિલિયન યુઆનના નફામાંથી 180 મિલિયન યુઆન (લગભગ 26 મિલિયન અમેરિકી ડોલર) વર્ષના અંતે બોનસ તરીકે વહેંચ્યા હતા, એમ અહેવાલ કહે છે.
13 ફેબ્રુઆરીએ હેનાન ક્વાંગશાન ક્રેન કંપની લિમિટેડે પોતાનો વાર્ષિક સમારંભ યોજ્યો હતો. આ પ્રસંગે 60 મિલિયન યુઆન (લગભગ 8.7 મિલિયન અમેરિકી ડોલર)થી વધુનું રોકડ બોનસ સ્થળ પર જ વહેંચવામાં આવ્યું. લગભગ 7000 લોકો માટે 800 જેટલી જમવાની ટેબલો ગોઠવાઈ હતી. ત્યાર બાદ ટેબલ પર નોટોનાં બંડલ ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં અને કર્મચારીઓને બોનસ લેવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા.
કર્મચારીઓને નક્કી સમય આપવામાં આવ્યો હતો. આ સમયગાળામાં તેઓ જેટલી રકમ ગણી શકે અને સંભાળી શકે, એટલી રકમ તેઓ ઘરે લઈ જઈ શકે. સમય પૂરો થયા પછી, જે કર્મચારી પાસે જેટલા નોટોનાં બંડલ હતાં, એટલું જ તેનું બોનસ ગણાયું.
આ કાર્યક્રમનું ઓનલાઇન પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું હતું. સોશિયલ મિડિયા પર આ બોનસ વિતરણ કાર્યક્રમના ઘણા વિડિયો વાયરલ થયા છે. આ વિડિયોમાં કર્મચારીઓ ટેબલ પર પથરાયેલા કેશની ગણતરી કરતા અને જમીન પરથી નોટોનાં બંડલ ઉઠાવતા કર્મચારીઓ જોવા મળે છે. બોનસ વિતરણ અલગ-અલગ તબક્કામાં કરવામાં આવ્યું, તેથી રોકડ પણ જુદી-જુદી રીતે વહેંચાઈ. પરંતુ એક જ શરત હતી – નક્કી સમયમર્યાદામાં જ નોટોની ગણતરી કરીને પોતાના પાસે રાખવાની.
7000 કર્મચારીઓને મળ્યા લગભગ 2800 ડોલર
બોનસ વિતરણ દરમિયાન બોસ કુઈ પેઇજુને નાણાં વિભાગને સંબોધતાં કહ્યું હતું કે અમે વોશિંગ મશીન કેમ ન આપી રહ્યા? શું તમને લાગે છે કે સોનાની કિંમતો વધી ગઈ છે? અગાઉનાં વર્ષોમાં કંપની હાર અને અંગૂઠી આપતી હતી, પરંતુ આ વર્ષે રોકડ રકમ વહેંચવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. દરેક કર્મચારીને ઓછામાં ઓછા 20,000 યુઆન (લગભગ 2800 અમેરિકી ડોલર) આપવાના હતા.
વર્ષના અંતે કુલ ચુકવણી 180 મિલિયન યુઆનથી વધુ થઈ. કંપનીનો 2025નો નફો 270 મિલિયન યુઆન હતો, એટલે કે અંદાજે 70 ટકા નફો તેના 7000 કર્મચારીઓ વચ્ચે વહેંચાયો હતો.