ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કમોસમી વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણની અસર જોવા મળી છે, પરંતુ આગામી 24 કલાકમાં મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ મોટે ભાગે સુકું રહેવાની શક્યતા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા 24 ફેબ્રુઆરી, 2026ની સાંજે જારી કરાયેલા બુલેટિન અનુસાર, 25 ફેબ્રુઆરીના સવારે 8:30 વાગ્યા સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ હળવો વરસાદ અને વીજળી સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
જોકે, હાલના સમય (25 ફેબ્રુઆરી, 2026, બપોરે 1:27 વાગ્યે) પછીના 24 કલાકમાં તમામ જિલ્લાઓમાં મોટેભાગે સુકું વાતાવરણ રહેશે. આમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, નર્મદા, તાપી, દ્વારકા, મોરબી, જામનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, જુનાગઢ અને કચ્છ જેવા જિલ્લાઓમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ હળવા વરસાદની શક્યતા હતી, પરંતુ તેની અસર ઘટી રહી છે.
IMDના અનુમાન મુજબ, આગામી 7 દિવસમાં મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય, અને વાતાવરણ મોટે ભાગે સુકું રહેશે. અમદાવાદમાં આજે લઘુત્તમ તાપમાન 24°C અને મહત્તમ 35°C રહેવાની આગાહી છે, જ્યારે સુરત અને રાજકોટમાં ગઈકાલે તાપમાન 37°Cને પાર પહોંચ્યું હતું. જોકે, 24 ફેબ્રુઆરીના રાત્રે અને 25ના સવારે કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો હતો, જેમ કે દક્ષિણ ગુજરાતના અલગ-અલગ સ્થળોએ.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના અનુસાર, અરબી સમુદ્રમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરને કારણે 25 ફેબ્રુઆરી સુધી માવઠાનો માર રહેશે. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી છાંટા અને વીજળીની શક્યતા છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં અસર ઓછી છે. આગામી 48 કલાકમાં વાદળછાયું અને વરસાદી વાતાવરણ રહેવાનું અનુમાન છે, જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે છે.
IMD દ્વારા અમદાવાદ સહિત કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદ માટે અલર્ટ જારી કરાયું હતું, પરંતુ હવે ભારે વરસાદની શક્યતા નથી અને વાતાવરણ સ્થિર થઈ રહ્યું છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પાકને વરસાદથી બચાવવા માટે તૈયાર રહે, કારણ કે કમોસમી વરસાદથી નુકસાન થઈ શકે છે.