અંબાણી પરિવારે કોકિલા બેનનો જન્મદિવસ અનોખી રીતે ઉજવ્યો

ગઈકાલનો દિવસ અંબાણી પરિવાર માટે ખૂબ જ ખાસ હતો. પરિવારના વડા કોકિલાબેન અંબાણીના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે આખો પરિવાર એક સાથે આવ્યો હતો. આ ઉજવણી ખૂબ જ ખાસ હતી, અને તેની ઝલક હવે સામે આવી છે.
અંબાણી પરિવારે તાજેતરમાં રાજસ્થાનના નાથદ્વારામાં આવેલા પ્રખ્યાત શ્રીનાથજી મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને યુવાચાર્ય ગોસ્વામી વિશાલ બાવા પાસેથી ખાસ આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. કોકિલાબેન અંબાણીના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે આયોજિત આ મુલાકાતમાં આખો પરિવાર સાથે જોવા મળ્યો હતો. પરિવારના સભ્યોએ સાંજની દિવ્ય આરતીમાં ભક્તિભાવપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. દર્શન બાદ યુવાચાર્ય વિશાલ બાવાએ પરંપરાનું પાલન કરીને પરિવારના સભ્યો પર પરંપરાગત ફેંટા (પાઘડી) બાંધી અને તેમને રજાઇ અને શાલથી સન્માનિત કર્યા. આ ધાર્મિક મુલાકાત અંબાણી પરિવારની ઊંડી શ્રદ્ધા અને પરંપરાઓ પ્રત્યે અતૂટ આદરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ડિજિટલ આશીર્વાદ અને ખાસ જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ
આ આધ્યાત્મિક પ્રસંગે વડીલો પાસેથી આશીર્વાદ માંગવામાં આવ્યા હતા. અંબાણી પરિવારે તિલકાયત ગોસ્વામી ઇન્દ્રદમન મહારાજ અને રાજેશ્વરી ગોસ્વામીનો વીડિયો કોલ દ્વારા સંપર્ક કર્યો અને તેમનું માર્ગદર્શન માંગ્યું. વાતચીત દરમિયાન મહારાજે ખાસ કરીને કોકિલાબેન અંબાણીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને તેમના સુખી જીવનની શુભેચ્છા પાઠવી. નોંધનીય છે કે કોકિલાબેન અંબાણી પોતે નાથદ્વારા મંદિર બોર્ડના ઉપપ્રમુખ તરીકે સેવા આપે છે, જેનાથી મંદિર અને પરિવાર વચ્ચેનો સંબંધ વધુ ગાઢ બન્યો. આ વર્ચ્યુઅલ આશીર્વાદે સમારોહની દિવ્યતામાં વધારો કર્યો, જ્યાં આધુનિક ટેકનોલોજી અને પ્રાચીન પરંપરાઓનું સુંદર મિશ્રણ જોવા મળ્યું.
આ શુભ જન્મદિવસના પ્રસંગને વધુ પવિત્ર બનાવવા માટે મોતી મહેલ ચોક ખાતે ભવ્ય ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભક્તિ ગીતોની આ સાંજે સમગ્ર સંકુલ આધ્યાત્મિક ઉર્જાથી ભરાઈ ગયું. મહાપ્રભુજીની સભામાં એકાવન પ્રખ્યાત વૈદિક વિદ્વાનોએ એકાવન લોકો ભેગા થયા હતા અને સ્વસ્તિ વચન અને મંગલાચરણ શ્લોકો વાંચ્યા હતા, જે સાર્વત્રિક સુખાકારી અને સમૃદ્ધિની કામના માટે વાંચવામાં આવ્યા હતા. નાથદ્વારા પહોંચતા પહેલા પરિવારે મેવાડના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન એકલિંગનાથના મંદિરમાં પણ દર્શન કર્યા હતા અને તેમના આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. આ ધાર્મિક વિધિઓ અને સંગીત દ્વારા કોકિલાબેન અંબાણીના જીવન અને તેમણે પરિવારને આપેલા મૂલ્યોની ખૂબ જ આનંદથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
કોકિલાબેન અંબાણીના જન્મદિવસની આ ભવ્ય ઉજવણી માટે અંબાણી વંશના લગભગ તમામ મહત્વપૂર્ણ સભ્યો એકઠા થયા હતા. મુકેશ અંબાણી અને અનિલ અંબાણી આગામી પેઢીના પ્રતિનિધિઓ આકાશ અંબાણી, અનંત અંબાણી, શ્લોકા મહેતા અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટ પણ આ કાર્યક્રમનો ભાગ હતા. આ ઉપરાંત અંશુલ અંબાણી, અનમોલ અંબાણી, નીના કોઠારી અને દીપ્તિ સાલગાંવકર જેવા નજીકના પરિવારના સભ્યો પણ દેવતાના દર્શન માટે હાજર રહ્યા હતા. પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ ધનરાજ નથવાણીએ પણ આ પ્રસંગે હાજરી આપી હતી. રાધિકા પીળા સૂટમાં જોવા મળી હતી, જ્યારે ઈશા અંબાણીએ પણ ગુલાબી અને લીલા રંગનો સૂટ પહેર્યો હતો. આખો પરિવાર પરંપરાગત પોશાકમાં જોવા મળ્યો હતો.
24 ફેબ્રુઆરી, 1934 ના રોજ ગુજરાતના જામનગરમાં જન્મેલા કોકિલાબેન અંબાણીને આજે અંબાણી પરિવારના મુખ્ય માર્ગદર્શક પ્રકાશ અને આધારસ્તંભ માનવામાં આવે છે. ધીરુભાઈ અંબાણીના જીવનસાથી તરીકે તેમણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપનાથી લઈને એક વિશાળ સામ્રાજ્ય તરીકે વિકાસ સુધીની સફરને નજીકથી જોઈ અને તેનું સંચાલન કર્યું. તેમને માત્ર પરિવારને એક રાખવાનો શ્રેય આપવામાં આવતો નથી, પરંતુ સામાજિક સેવામાં પણ તેમનું યોગદાન અજોડ છે. મુંબઈની પ્રખ્યાત કોકિલાબેન ધીરુભાઈ અંબાણી હોસ્પિટલનું નામ તેમના માનમાં રાખવામાં આવ્યું છે. 92 વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ તેમના બાળકો અને પૌત્રો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત છે. તેમનું જીવન દ્રઢતા, શિષ્ટાચાર અને કરુણાનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ છે, જે સમગ્ર પરિવારને માર્ગદર્શન આપે છે.