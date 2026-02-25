PM મોદીના પ્લેન ‘એર ઇન્ડિયા વન’ને ફ્લાઇટરેડર પર સૌથી વધુ સર્ચ કરાયું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇઝરાયલ પહોંચ્યા છે. ઇઝરાયલની મુલાકાતે આવેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ફ્લાઇટ લોકેશન હાલમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ ટ્રેક કરવામાં આવે છે. વિશ્વભરમાં વિમાનોની ગતિવિધિઓનું નિરીક્ષણ કરતા લોકપ્રિય ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ ફ્લાઇટરેડરનો ડેટા દર્શાવે છે કે પીએમ મોદીની ફ્લાઇટ મૂવમેન્ટ હાલમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ ટ્રેક કરવામાં આવે છે.
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે ઇઝરાયલની બે દિવસીય મુલાકાત માટે રવાના થયા. ફ્લાઇટરેડર એક ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ છે જે લાઇવ ફ્લાઇટ ટ્રેકિંગ પ્રદાન કરે છે. તેનું પ્રાથમિક કાર્ય વિશ્વભરમાં ઉડતા વિમાનોનું વાસ્તવિક સમયનું સ્થાન, ગતિ, ઊંચાઈ, રૂટ, ફ્લાઇટ નંબર વગેરે પ્રદર્શિત કરવાનું છે. ફ્લાઇટરેડર અનુસાર, બુધવારે બપોરે 3:45 વાગ્યે જ્યારે પીએમ મોદી સાઉદી અરેબિયાથી જોર્ડનમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે 7,184 લોકો તેમની ફ્લાઇટને લાઇવ ટ્રેક કરી રહ્યા હતા.
પીએમ મોદીનું વિમાન ઇઝરાયલ જતી વખતે પાકિસ્તાની અને ઈરાની હવાઈ ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે ટાળી રહ્યું છે. પીએમ મોદીની ફ્લાઇટ દિલ્હીથી રવાના થઈ, ગુજરાત થઈને અરબી સમુદ્ર પાર કરીને ઓમાન પહોંચી. ત્યારબાદ તેઓ સાઉદી અરેબિયા પહોંચ્યા, જ્યાં તેમનું વિમાન સાઉદી અરેબિયાના હવાઈ ક્ષેત્રમાંથી પસાર થયું. ત્યારબાદ તેઓ જોર્ડન પહોંચ્યા, જ્યાં ઇઝરાયલની સરહદ શરૂ થાય છે.
પીએમ મોદી એર ઇન્ડિયા વનમાં ઇઝરાયલની મુસાફરી કરી રહ્યા છે, જે ભારત સરકારનું એક ખાસ વિમાન છે જેનો ઉપયોગ પ્રધાનમંત્રી અને અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ માટે થાય છે. તે સામાન્ય રીતે બોઇંગ 777-300ER હોય છે, અથવા ક્યારેક ખાસ ગોઠવણીવાળા બે વિમાનોનો કાફલો હોય છે. આ વિમાનમાં કમાન્ડ સેન્ટર, સુરક્ષિત સંદેશાવ્યવહાર અને સંરક્ષણ પ્રણાલીઓનો સમાવેશ થાય છે.