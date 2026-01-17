ભારતીય ખેલાડીઓએ બાંગ્લાદેશના ખેલાડીઓ સાથે ન કર્યું હેન્ડ શેક

અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં, ભારતીય કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે અને બાંગ્લાદેશના ઉપ-કેપ્ટન જવાદ અબરાર ટોસ પછી હાથ મિલાવ્યા નહીં. બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો હાલમાં તણાવપૂર્ણ છે, જેની ક્રિકેટ પર પણ અસર પડી છે. બીસીબી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની ટીમ ભારત મોકલવા માંગતું નથી, અને આઈસીસી અધિકારીઓ આ અંગે બીસીબી સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે.
આજે, ભારતીય ટીમ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026માં તેની બીજી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમી રહી છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ તેની પહેલી મેચ રમી રહ્યું છે. ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ રહેલી આ મેચમાં, બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરંપરાગત રીતે, બંને દેશોના કેપ્ટન ટોસ પછી હાથ મિલાવે છે, પરંતુ અહીં આવું બન્યું નહીં. અગાઉ, સૂર્યકુમાર યાદવે એશિયા કપ દરમિયાન પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જે વિરોધનું સ્વરૂપ બની ગયું હતું. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે અને બાંગ્લાદેશના ઉપ-કેપ્ટન જવાદ અબરાર ટોસ કરવા આવ્યા હતા, કારણ કે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝીઝુલ હકીમ બીમારીને કારણે મેચમાંથી બહાર છે. ટોસ પછી બંનેએ હાથ મિલાવ્યો ન હતો, જોકે કોઈ પણ ટીમે આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી.
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે વિવાદ કેમ છે?
ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના વિરોધમાં એશિયા કપ દરમિયાન પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો. બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ પર અત્યાચારના અહેવાલો છેલ્લા કેટલાક સમયથી સામે આવી રહ્યા હતા. બે હિન્દુ યુવાનોની હત્યા બાદ, ભારતમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા, જેનો લક્ષ્યાંક KKR પણ હતો. બાંગ્લાદેશી બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને KKR દ્વારા IPL 2026 માટે ₹9.20 કરોડની મોટી રકમમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો.