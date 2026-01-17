વિરાટ રામાયણ મંદિરમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું શિવલિંગ સ્થાપિત કરાયું

54 દિવસની સખત ધ્યાન પછી મોતીહારીમાં બંધાતા વિરાટ રામાયણ મંદિરમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું અને સૌથી પ્રખ્યાત શિવલિંગ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. વારાણસી અને પટનાના પંડિતો દ્વારા વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે યજ્ઞ મંડપમાં ધાર્મિક પૂજા વિધિ બાદ, શનિવારે (૧૭ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬) રામાયણ મંદિર સંકુલમાં સ્થાપન વિધિ પૂર્ણ થઈ. પટનાના મહાવીર મંદિર ટ્રસ્ટના નેતૃત્વ હેઠળ, બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહા સહિત લાખો લોકોએ મોતીહારીના કલ્યાણપુર પંચાયતના કૈઠવાલિયા ગામમાં શિવલિંગ સ્થાપનની ઐતિહાસિક ક્ષણ જોઈ. વિશ્વભરના લાખો લોકોએ આ સમગ્ર વિધિ ઓનલાઈન પણ જોઈ.
મહાવીર મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્ય આચાર્ય કિશોર કુણાલના પુત્ર શયન કુણાલ અને તેમની પત્ની, સાંસદ શામ્ભવી ચૌધરીએ ભગવાન શિવને આહવાન કરીને પૂજા વિધિ કરી. વારાણસી, અયોધ્યા અને હરિદ્વારના આચાર્યોએ આ ધાર્મિક વિધિ કરી. અયોધ્યાના 21 સાધુઓએ સ્વસ્તિનો પાઠ કરતા વાતાવરણ ભક્તિ અને મંત્રોના જાપથી પવિત્ર થઈ ગયું હતું. મંડપમાં પૂજા પછી, શિવલિંગની પૂજા કરવામાં આવી અને આરતી કરવામાં આવી. બે ક્રેનનો ઉપયોગ કરીને શિવલિંગને ઉપાડીને પ્લેટફોર્મ પર મૂકવામાં 30 મિનિટ લાગી. આ સમય દરમિયાન, કૈથવાલિયાના જાનકીનગરમાં બનેલા ભવ્ય રામાયણ મંદિરની આસપાસનો વિસ્તાર વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને સ્તોત્રોથી ગુંજી ઉઠ્યો. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે તેમના મંત્રીમંડળના સાથીદારો સાથે મંદિરની મુલાકાત લીધી અને બાંધકામ કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યું.
Motihari, Bihar: The world’s largest Shiva Lingam has arrived at the Virat Ramayan Temple in Kesariya, East Champaran. Measuring 33 feet and weighing 210 metric tons, it was transported from Mahabalipuram, Tamil Nadu over 45 days, attracting devotees for puja rituals pic.twitter.com/tIdSz0t3Rz
— IANS (@ians_india) January 6, 2026
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિધિમાં ભાગ લેવા માટે શિવભક્તોની મોટી ભીડ એકઠી થઈ. ઠંડા અને ઉબડખાબડ રસ્તાઓનો સામનો કરીને, નજીકના અનેક જિલ્લાઓમાંથી લોકો કૈથવાલિયા પહોંચ્યા. 8 જાન્યુઆરીએ મહાબલીપુરમથી શિવલિંગ આવ્યા તે દિવસથી કૈથવાલિયામાં મેળો ભરાઈ રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં ભક્તોની ભીડ વધુ વધવાની અપેક્ષા છે.
આ શિવલિંગ ૩૩ ફૂટ ઊંચું અને ૨૧૦ મેટ્રિક ટન વજન ધરાવતું છે અને ગ્રેનાઈટથી બનેલું છે. તેનું નિર્માણ તમિલનાડુના મહાબલીપુરમમાં કરવામાં આવ્યું હતું. તે ૨૧ નવેમ્બરના રોજ ૯૬ પૈડાવાળા ટ્રકમાં ત્યાંથી રવાના થયું. સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન શિવલિંગની ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી પૂજા કરવામાં આવી.