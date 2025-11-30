દિલ્હી: સ્પેશિયલ સેલે 3 આતંકવાદીઓને ઝડપી પાડ્યા

10 નવેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઇ એલર્ટ પર છે. આતંકવાદી માસ્ટરમાઇન્ડ અને તેમના સહયોગીઓને પકડવા માટે દેશવ્યાપી સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. રવિવારે, સુરક્ષા એજન્સીઓએ એક મોટી સફળતા મેળવી, એક મોટો આતંકવાદી કાવતરો સફળ થાય તે પહેલાં જ તેને નિષ્ફળ બનાવ્યો. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે પાકિસ્તાનથી કાર્યરત આતંકવાદી નેટવર્ક સામે એક મોટું ઓપરેશન હાથ ધર્યું અને ત્રણ આતંકવાદીઓને ધરપકડ કરી. ત્રણેય આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI અને ભારતના કુખ્યાત આતંકવાદી શહજાદ ભટ્ટીના સંપર્કમાં હતા.
તેઓ દિલ્હીમાં એક મોટી કાર્યવાહીની યોજના બનાવી રહ્યા હતા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ આતંકવાદીઓ પંજાબના ગુરદાસપુરમાં એક પોલીસ સ્ટેશન પર ગ્રેનેડ હુમલો સહિત અનેક અન્ય ગંભીર ઉદ્દેશ્યોની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. ગુપ્ત માહિતીના આધારે સ્પેશિયલ સેલે ત્રણ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી. આ ત્રણેય ISI સાથે જોડાયેલા આતંકવાદીઓના સંપર્કમાં હતા અને ભારતમાં વોન્ટેડ આતંકવાદી અને પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર શહજાદ ભટ્ટી પાસેથી સતત સૂચનાઓ મેળવી રહ્યા હતા. સ્પેશિયલ સેલે આ આતંકવાદીઓને ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને મધ્યપ્રદેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી ધરપકડ કરી છે.
ત્રણ આતંકવાદીઓની ઓળખ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ત્રણેયની ઓળખ વિકાસ પ્રજાપતિ ઉર્ફે બેટુ, હરગુનપ્રીત સિંહ અને આસિફ ઉર્ફે આરીશ તરીકે થઈ છે. સ્પેશિયલ સેલના એડિશનલ કમિશનર પ્રમોદ કુશવાહાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ગુરદાસપુર પોલીસ સ્ટેશન પર ગ્રેનેડ હુમલો કરવાના કાવતરામાં તેમજ અનેક સ્થળોએ વિસ્ફોટો અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા છે. ત્રણેય શંકાસ્પદોની હાલમાં સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ધરપકડ કરાયેલા એક આરોપી પાસેથી એક ઓટોમેટિક પિસ્તોલ, 10 જીવતા કારતૂસ અને તેમના મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યા છે. મોબાઇલ ફોનની તપાસમાં શહજાદ ભટ્ટી સાથે વિવિધ ગુનાહિત અને આતંકવાદી કાવતરાઓ સાથે સંબંધિત ચેટ તેમજ ગુરદાસપુર પોલીસ સ્ટેશનની રેકીનો વીડિયો મળી આવ્યો છે.
દેશના અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થળોના વીડિયો મળી આવ્યા
આશ્ચર્યજનક રીતે, તેમની પાસેથી દેશના અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થળોના વીડિયો રેકોર્ડિંગ મળી આવ્યા છે. તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે આ મોડ્યુલ કોઈ મોટા આતંકવાદી હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું, પરંતુ સ્પેશિયલ સેલે તેમનું કાવતરું સાકાર થાય તે પહેલાં જ તેને નિષ્ફળ બનાવી દીધું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓને સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા શહજાદ ભટ્ટી તરફથી સૂચનાઓ મળતી હતી.