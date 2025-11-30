મોદી સરકાર સંસદ શિયાળુ સત્રમાં 14 મુખ્ય બિલ રજૂ કરશે

સંસદનું શિયાળુ સત્ર સોમવાર, 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. તે 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. આ પહેલા, મોદી સરકારે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં રજૂ કરવા માટે 14 બિલોની યાદી તૈયાર કરી છે. આ બિલો સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર કેન્દ્ર સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે હોબાળો થવાની સંભાવના છે.
આને ધ્યાનમાં રાખીને, શિયાળુ સત્ર પહેલા રવિવારે કેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં એક સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. જેપી નડ્ડા, કિરેન રિજિજુ, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, ગૌરવ ગોગોઈ અને અન્ય નેતાઓએ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. વિપક્ષી નેતાઓમાં કોંગ્રેસના પ્રમોદ તિવારી, કોડિકુન્નિલ સુરેશ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા ડેરેક ઓ’બ્રાયન, સમાજવાદી પાર્ટીના રામ ગોપાલ યાદવ, ડીએમકેના તિરુચિત શિવ અને અન્ય ઘણા પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે. બેઠક દરમિયાન શિયાળુ સત્ર અંગે ચર્ચા થઈ હતી.
શિયાળુ સત્ર ૧ ડિસેમ્બરથી ૧૯ ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે
સંસદનું શિયાળુ સત્ર ૧ ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને ૧૯ ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. આ સમયગાળા માટે કુલ ૧૫ કાર્યકારી દિવસો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. વિપક્ષે આ સત્રને પ્રમાણમાં ટૂંકા ગણાવ્યું છે અને અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર વિગતવાર અને ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવાની માંગ કરી છે. સામાન્ય સંજોગોમાં, શિયાળુ સત્રમાં સામાન્ય રીતે આશરે ૨૦ બેઠકો હોય છે. રવિવારે યોજાયેલી સર્વપક્ષીય બેઠકમાં વિપક્ષે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ પ્રતિભાવ મળ્યો નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે શિયાળુ સત્ર ફક્ત ૧૫ કાર્યકારી દિવસો જ ચાલશે.
લોકસભા અને રાજ્યસભા માટે ૧૪ બિલોની યાદી
૧. જાહેર ટ્રસ્ટ (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૫
૨. નાદારી અને નાદારી સંહિતા (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૫ (IBC)
૩. મણિપુર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (બીજો સુધારો) બિલ, ૨૦૨૫ – વટહુકમને બદલવા માટે
૪. રદ્દીકરણ અને સુધારો બિલ, ૨૦૨૫
૫. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૫
૬. અણુ ઊર્જા બિલ, ૨૦૨૫
૭. કોર્પોરેટ કાયદા (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૫
૮. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ્સ કોડ બિલ (SMC), ૨૦૨૫
૯. વીમા કાયદા (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૫
૧૦. મધ્યસ્થી અને સમાધાન (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૫
૧૧. ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ આયોગ બિલ, ૨૦૨૫
૧૨. કેન્દ્રીય આબકારી (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૫ ૧૩. આરોગ્ય સુરક્ષા ઉપકર/રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સેસ બિલ, ૨૦૨૫ ૧૪. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ (નાણાકીય વ્યવસાય) માટે ગ્રાન્ટ માટેની પ્રથમ પૂરક માંગણીઓ