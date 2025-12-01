આજથી બદલી જશે આ નિયમો, ફટાફટ કરી લો નજર

સોમવારથી એક નવો મહિનો શરૂ થવાનો છે. 1 ડિસેમ્બરથી દેશભરમાં ઘણા ફેરફારો થવાના છે, જે રોજિંદા જીવન અને સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર અસર કરશે. આમાં નાણાકીય જરૂરિયાતો, આધાર કાર્ડ સંબંધિત નિયમો અને કર નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે નિયમોમાં ફેરફાર ક્યારેક રોજિંદા જીવનમાં સુવિધા વધારે છે, ત્યારે તે વધારાની જવાબદારીઓ પણ લાદે છે. તેથી, કોઈપણ મુશ્કેલીઓ ટાળવા માટે સામાન્ય નાગરિકો માટે વર્તમાન નિયમોને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. ચાલો આ ફેરફારો વિશે જાણીએ…
એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવ
તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ જાહેર કરે છે, અને આ ભાવમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ગયા મહિને, સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹6.50 સુધીનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. તેથી, ડિસેમ્બરમાં સિલિન્ડરના ભાવમાં કેટલો ફેરફાર થશે તે જોવાનું બાકી છે.
આધાર-સંબંધિત નિયમો
આધાર કાર્ડ, જે સામાન્ય નાગરિકો માટે એક સામાન્ય ઓળખ બની ગયું છે, તેમાં પણ ફેરફાર થવાનો છે. 1 ડિસેમ્બરથી, આધાર કાર્ડ સરળતાથી અપડેટ થઈ જશે. નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ અને મોબાઇલ નંબર જેવી માહિતી ઓનલાઈન અપડેટ કરી શકાય છે. આ અપડેટ પ્રક્રિયા દરમિયાન PAN કાર્ડ અથવા પાસપોર્ટ જેવા સરકારી રેકોર્ડ સાથે ડેટા ચકાસી શકાય છે. UIDAI એ એક નવી આધાર એપ પણ લોન્ચ કરી છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર
LPG સિલિન્ડરની જેમ, તેલ કંપનીઓ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની માસિક સમીક્ષા કરે છે. જો કે, આ ભાવ પણ દરરોજ બદલાઈ શકે છે. તેમના ભાવ વૈશ્વિક બજારના વલણો અને ચલણ વિનિમય દરો પર આધાર રાખે છે. જો 1 ડિસેમ્બરથી ભાવ બદલાય છે, તો તે સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર અસર કરશે.
કર નિયમો
વધુમાં, કર સંબંધિત ચોક્કસ જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવાની અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી છે. કેટલાક સીધા કર પાલન 30 નવેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થાય છે. આમાં ઓક્ટોબરમાં કાપવામાં આવેલા TDSની વિગતો શામેલ છે. આ માહિતી કલમ 194-IA, 194-IB, 194-M અને 194-S હેઠળ જરૂરી છે. કરદાતાઓએ ભારે દંડથી બચવા માટે સમયસર રિટર્ન ફાઇલ કરવા જોઈએ.
જીવન પ્રમાણપત્ર
નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારીઓને તેમનું પેન્શન ચાલુ રાખવા માટે જીવન પ્રમાણપત્રની જરૂર પડે છે. આ પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર છે. જો સમયમર્યાદા લંબાવવામાં ન આવે અને પ્રમાણપત્ર હજુ સુધી સબમિટ ન કરવામાં આવે, તો પેન્શનરોનું પેન્શન બંધ થઈ શકે છે.