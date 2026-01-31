1 ફેબ્રુઆરીથી નિયમોમાં થશે મોટો ફેરફાર

જાન્યુઆરી મહિનો પૂરો થવાનો છે, અને આવતીકાલથી ફેબ્રુઆરીના નવા મહિનાની શરૂઆત થશે. દર મહિનાની જેમ, આ મહિનો પણ ઘણા મોટા ફેરફારો સાથે શરૂ થવાનો છે (1 ફેબ્રુઆરીથી નિયમમાં ફેરફાર). આમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવ (LPG સિલિન્ડર ભાવ) થી ટોલ ટેક્સ સંબંધિત FASTag નિયમો (FASTag નિયમ ફેરફાર)નો સમાવેશ થાય છે. સૌથી મોટો આંચકો પાન-મસાલા અને સિગારેટ પ્રેમીઓને લાગશે. હા, આ તમાકુ ઉત્પાદનોના ભાવ (પાન-મસાલા સિગારેટ ભાવ વધારો) 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી વધી શકે છે, કારણ કે સરકાર તેમના પર લાગુ કર વધારવા જઈ રહી છે.
વર્ષની શરૂઆતમાં તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, સરકારે GST વળતર ઉપકરની જગ્યાએ નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને ઉપકર જાહેર કર્યો હતો. પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, આ યોજનામાં 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી દેશમાં તમાકુ ઉત્પાદનો અને પાન મસાલા પર વધુ કર લાદવાનો પ્રસ્તાવ છે. સૂચના અનુસાર, લાગુ GST દરો ઉપરાંત તમાકુ અને પાન મસાલા પર નવા કર લાદવામાં આવશે.
જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં, નાણા મંત્રાલયે ચ્યુઇંગ તમાકુ, જરદા અને ગુટખા પેકિંગ મશીનો (ક્ષમતા નિર્ધારણ અને ડ્યુટી વસૂલવા) નિયમો, 2026 ને પણ સૂચિત કર્યા હતા. આ નિયમો ચ્યુઇંગ તમાકુ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદકો પાસેથી ઉત્પાદન ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન અને ડ્યુટી વસૂલવા માટેની પ્રક્રિયા સ્થાપિત કરે છે. અહેવાલ મુજબ, કેન્દ્ર સરકારનું આ પગલું ડિસેમ્બર 2025 માં સંસદ દ્વારા બે બિલને મંજૂરી આપ્યા પછી આવ્યું છે જે પાન મસાલા ઉત્પાદન પર નવા આરોગ્ય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સેસ અને તમાકુ ઉત્પાદનો પર વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાદવાની મંજૂરી આપે છે.
સરકારના સુધારેલા કર માળખા હેઠળ, 1 ફેબ્રુઆરીથી સિગારેટ અને અન્ય તમાકુ ઉત્પાદનો પર લાદવામાં આવેલી વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાંબા, પ્રીમિયમ સિગારેટ પર સૌથી મોટો વધારો કરશે. આ ફેરફારો હેઠળ, સિગારેટની લંબાઈના આધારે, પ્રતિ 1,000 સ્ટીક પર ₹2,050 થી ₹8,500 સુધીની એક્સાઇઝ ડ્યુટી 1 ફેબ્રુઆરીથી લાગુ થશે. નોંધ કરો કે આ ડ્યુટી 40% GST થી અલગ હશે.
આ કર આ તમાકુ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓના નફાના માર્જિનને અસર કરશે, અને તે ગ્રાહકો પર વળતરનો બોજ વધારી શકે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, સિગારેટ, પાન મસાલા અને ગુટખા વધુ મોંઘા થશે, અને તેમના ગ્રાહકોએ વધુ ખર્ચ કરવો પડશે.
ક્રિસિલે આ વિશે શું કહ્યું?
ક્રિસિલના અહેવાલ મુજબ, વધેલી ડ્યુટીને કારણે સિગારેટ ઉદ્યોગને વેચાણમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. હાલમાં, સિગારેટ પર 28% ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) અને વિવિધ વળતર સેસ લાગુ પડે છે. 1 ફેબ્રુઆરીથી, આ વળતર સેસ દૂર કરવામાં આવશે, અને સિગારેટની લંબાઈના આધારે વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાદવામાં આવશે. કર વધારાને કારણે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં સ્થાનિક સિગારેટ ઉદ્યોગમાં 6-8 ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ ક્રિસિલે મૂક્યો છે.