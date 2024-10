ICC રેન્કિંગમાં મોટો ઉલટફેર

ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો વચ્ચે રમાઈ રહેલી ટેસ્ટ શ્રેણી વચ્ચે તાજેતરની ટેસ્ટ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. આ રેન્કિંગમાં ભારતીય ખેલાડીઓને ભારે નુકસાનનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારતનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ ટેસ્ટમાં નંબર-1 બોલરના તાજથી વંચિત રહી ગયો છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમાઈ રહેલી ટેસ્ટ સીરીઝમાં તેનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી કંઈ ખાસ રહ્યું નથી, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાના એક બોલરે તેને પાછળ છોડી દીધો છે. આ આફ્રિકન બોલરે તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશ સામે શાનદાર રમત બતાવી હતી.

New World No.1 🥇

South Africa’s star pacer dethrones Jasprit Bumrah to claim the top spot in the ICC Men’s Test Bowling Rankings 👇https://t.co/oljRIUhc5T

— ICC (@ICC) October 30, 2024