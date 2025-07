રોજગાર મેળો: PM મોદીએ 51,000 યુવાનોને નિમણૂક પત્રોનું વિતરણ કર્યું

શનિવારે દેશભરના 47 શહેરોમાં રોજગાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના યુવાનોને મોટી ભેટ આપતા 51,000 થી વધુ નિમણૂક પત્રોનું વિતરણ કર્યું. આ સાથે પીએમ મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા યુવાનોને સંબોધન પણ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય પારદર્શક અને પ્રામાણિક ભરતી પ્રક્રિયાને આગળ વધારવાનો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આવા રોજગાર મેળાઓ દ્વારા દેશના લાખો યુવાનોને નોકરીઓ મળી છે અને તેઓ આજે રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે અમારો મંત્ર છે. ‘બીના સ્લિપ, બીના ખર્ચી’.

The Rozgar Mela reflects our Government’s commitment to empowering the Yuva Shakti and making them catalysts in building a Viksit Bharat. https://t.co/2k3WDTVnJc

