વિવાદ વચ્ચે સ્મૃતિના પૂર્વ મંગેતર પલાશ મુછલે નવી ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું

બોલીવુડના સંગીતકાર અને દિગ્દર્શક પલાશ મુછલ તાજેતરમાં એક વિવાદને કારણે હેડલાઇન્સમાં આવ્યા હતા. વિજ્ઞાન માને નામના વ્યક્તિએ તેમના પર નાણાકીય છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. વિવાદ વચ્ચે પલાશ પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. તેણે પોતાની નવી ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ કરી દીધું છે.
સંગીતકાર અને દિગ્દર્શક પલાશ મુછલ તાજેતરમાં વિવાદમાં ફસાયા છે. સાંગલીના રહેવાસી વિજ્ઞાન માને દ્વારા તેમના પર નાણાકીય છેતરપિંડીના ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. પલાશ મુછલે આરોપી સામે 10 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો હતો. પલાશે તાજેતરમાં વિજ્ઞાન માને સામે માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો હતો. આ વિવાદ વચ્ચે તે તેની આગામી ફિલ્મનું શૂટિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. પલાશ મુછલે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શૂટિંગમાંથી એક અપડેટ શેર કર્યું.
પલાશે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સેટ પરથી એક ફોટો શેર કર્યો
પલાશ મુછલે શુક્રવારે રાત્રે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજના સ્ટોરી સેક્શનમાં એક ફોટો પોસ્ટ કર્યો. ફોટામાં તે શૂટિંગ કેમેરા પકડીને જોવા મળ્યો હતો. સેટ પર ઘણા લોકો પણ હાજર જોવા મળ્યા હતા. પલાશે ફોટોને કેપ્શન આપ્યું, “દિવસ 1.” આ ફોટો દર્શાવે છે કે તેણે તેની આગામી ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ કરી દીધું છે.
પલાશ કોની સાથે ફિલ્મ બનાવી રહ્યો છે?
થોડા દિવસો પહેલા, પલાશ મુછલે એક અનટાઈટલ્ડ ફિલ્મની જાહેરાત કરી હતી. તે આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન પણ કરશે. અભિનેતા શ્રેયસ તલપડે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. આ પલાશ મુછલે પહેલી વાર કોઈ ફિલ્મ દિગ્દર્શન નથી કર્યું. તેણે અગાઉ “અર્ધ” અને “કામ ચાલુ હૈ” જેવી ફિલ્મોનું દિગ્દર્શન કર્યું છે, જેમાં રાજપાલ યાદવે અભિનય કર્યો હતો. શુક્રવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પલાશે જે ફોટો પોસ્ટ કર્યો હતો તે આ અનટાઈટલ્ડ ફિલ્મના શૂટિંગનો હોઈ શકે છે.
પલાશ મુછલ અને વિજ્ઞાન માને વચ્ચેનો સંપૂર્ણ વિવાદ શું છે?
થોડા દિવસો પહેલા વિજ્ઞાન માનેએ મહારાષ્ટ્રના સાંગલીમાં પલાશ મુછલ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પલાશે તેની સાથે 40 લાખની છેતરપિંડી કરી છે. વિજ્ઞાન માને ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાનો બાળપણનો મિત્ર છે. વિજ્ઞાન માને વ્યવસાયે ફિલ્મ ફાઇનાન્સર છે. સ્મૃતિ મંધાનાના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાના દ્વારા તેનો પલાશ સાથે પરિચય થયો હતો. આ તે સમય હતો જ્યારે પલાશ સાંગલી આવ્યો હતો. જોકે, સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન પછીથી તૂટી ગયા. વિજ્ઞાને દાવો કર્યો હતો કે પલાશે તેનાથી દૂરી બનાવી લીધી હતી અને પૈસા પાછા આપ્યા ન હતા.
કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વિજ્ઞાન માનેએ પલાશ મુછાલ પર તેના અને સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નના દિવસે છેતરપિંડી કરવાનો અને બીજી મહિલા સાથે રંગેહાથ પકડાયાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે, વિજ્ઞાન માનેએ અમર ઉજાલાને કહ્યું હતું કે તેણે આવું કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. તે સ્મૃતિના લગ્નના દિવસે હાજર નહોતો. આ આરોપોના જવાબમાં, પલાશ મુછાલે વિજ્ઞાન માને સામે ₹10 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો હતો અને દાવો પણ દાખલ કર્યો હતો.
ગત વર્ષે નવેમ્બરમાં, પલાશ મુછલ અને ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન તૂટી ગયા, જેના કારણે એક વિવાદ થયો જેમાં પલાશ પર અનેક આરોપો લાગ્યા. બાદમાં, બંનેએ સોશિયલ મીડિયા પર આગળ વધવા અંગે એક પોસ્ટ શેર કરી.