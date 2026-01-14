ટ્રમ્પનો વિઝા બોમ્બ, એકસાથે 75 દેશના વિઝા પર મુક્યો પ્રતિબંધ

બુધવારના રોજ અમેરિકાએ 75 દેશોના અરજદારો માટે વિઝા પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધી. આ પગલા પાછળ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો તર્ક એ છે કે અમેરિકામાં સંભવિત જાહેર ચાર્જ (સરકારી સહાય પર આધારિત) ગણાતા અરજદારોની નજીકથી દેખરેખ રાખવી. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા પ્રતિબંધિત દેશોમાં ઈરાન, રશિયા, અફઘાનિસ્તાન, ઇરાક, નાઇજીરીયા અને બ્રાઝિલનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રતિબંધો 21 જાન્યુઆરીથી અમલમાં આવશે અને અનિશ્ચિત સમય માટે અમલમાં રહેશે.
યુએસ દૂતાવાસોને ટ્રમ્પનો નિર્દેશ
ફોક્સ ન્યૂઝ અનુસાર, આ મેમો યુએસ દૂતાવાસોને હાલના કાયદા હેઠળ વિઝા નકારવાનો નિર્દેશ આપે છે. ગયા જાન્યુઆરીમાં યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા પદ સંભાળ્યા પછીથી શરૂ કરાયેલા વ્યાપક ઇમિગ્રેશન ક્રેકડાઉન વચ્ચે આ આવ્યું છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેટ હવે વિઝા સ્ક્રીનીંગ અને ચકાસણી પ્રક્રિયાઓનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરશે.
પાકિસ્તાન સહિત આ દેશો પણ યાદીમાં સામેલ
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરિકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ યાદીમાં સોમાલિયા, ઇજિપ્ત, થાઇલેન્ડ અને યમનનો પણ સમાવેશ થાય છે. સોમાલિયા પહેલાથી જ યુએસ અધિકારીઓ દ્વારા નજીકથી દેખરેખ હેઠળ છે. આતંકવાદીઓનું આશ્રયસ્થાન, પાકિસ્તાન પણ આ યાદીમાં શામેલ છે. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટના જણાવ્યા અનુસાર, યુએસ તેની લાંબા સમયથી ચાલતી સત્તાઓનો ઉપયોગ અમેરિકન જનતાનું શોષણ કરનારા અને કલ્યાણ પર નિર્ભર બનનારાઓને રોકવા માટે કરશે. ભારત આ યાદીમાં શામેલ નથી.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સ્ક્રીનીંગ નિયમોના અમલીકરણનો નિર્દેશ આપે છે
ગયા નવેમ્બરમાં, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે વિશ્વભરના તેના દૂતાવાસોને ઇમિગ્રેશન કાયદાના જાહેર ચાર્જ જોગવાઈ હેઠળ નવા સ્ક્રીનીંગ નિયમો લાગુ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. આનાથી એવા અરજદારોને વિઝા નકારી શકાય છે જેઓ જાહેર લાભો પર નિર્ભર બનવાની સંભાવના ધરાવે છે. આ આરોગ્ય, ઉંમર, અંગ્રેજી કુશળતા અને લાંબા ગાળાની તબીબી સંભાળની સંભવિત જરૂરિયાતને પણ ધ્યાનમાં લેશે.
અમેરિકાએ કયા દેશો સામે કાર્યવાહી કરી?
અફઘાનિસ્તાન, અલ્બેનિયા, અલ્જેરિયા, એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, બહામાસ, બાંગ્લાદેશ, બાર્બાડોસ, બેલારુસ, બેલીઝ, ભૂતાન, બોસ્નિયા, બ્રાઝિલ, બર્મા, કંબોડિયા, કેમરૂન, કેપ વર્ડે, કોલંબિયા, કોટ ડી’આઇવોર, ક્યુબા, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, ડોમિનિકા, ઇજિપ્ત, એરિટ્રિયા, ઇથોપિયા, ફીજી, ગામ્બિયા, જ્યોર્જિયા, ઘાના, ગ્રેનાડા, ગ્વાટેમાલા, ગિની, હૈતી, ઈરાન, ઇરાક, જમૈકા, જોર્ડન, કઝાકિસ્તાન, કોસોવો, કુવૈત, કિર્ગિસ્તાન, લાઓસ, લેબનોન, લાઇબેરિયા, લિબિયા, મેસેડોનિયા, મોલ્ડોવા, મોંગોલિયા, મોરોક્કો, નેપાળ, નિકારાગુઆ, નાઇજીરીયા, પાકિસ્તાન, રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, રશિયા, રવાન્ડા, સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ, સેન્ટ લુસિયા, સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન્સ, સેનેગલ, સીએરા લિયોન, સોમાલિયા, દક્ષિણ સુદાન, સુદાન, સીરિયા, તાંઝાનિયા, થાઇલેન્ડ, ટોગો, ટ્યુનિશિયા, યુગાન્ડા, ઉરુગ્વે, ઉઝબેકિસ્તાન અને યમન.