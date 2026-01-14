IND vs NZ : બીજી ટી-20માં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 7 વિકેટે હરાવ્યું

રાજકોટના ખાંદેરી સ્થિત નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી બીજી ODI માં ન્યૂઝીલેન્ડે ટીમ ઇન્ડિયાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતીય ટીમ દ્વારા આપવામાં આવેલા 285 રનના લક્ષ્યને ફક્ત 3 વિકેટ ગુમાવીને 47.3 ઓવરમાં સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધું.

કિવી ટીમ માટે, ડેરિલ મિશેલે શાનદાર બેટિંગ કરી, 117 બોલમાં 131 રન બનાવ્યા. વિલ યંગે પણ 98 બોલમાં 87 રન બનાવ્યા. સાથે મળીને, તેઓએ ત્રીજી વિકેટ માટે 162 રનની ભાગીદારી કરી, મેચને સંપૂર્ણ એકતરફી મેચમાં ફેરવી દીધી.

અગાઉ, ભારતીય ટીમે 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 284 રન બનાવ્યા. કેએલ રાહુલે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન સાથે ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું, 92 બોલમાં અણનમ 112 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન શુભમન ગિલે ૫૬ રનનું યોગદાન આપ્યું. બોલિંગમાં, ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કે ત્રણ વિકેટ લીધી.

આ પહેલા ભારતીય ટીમની બેટિંગની વાત કરીએ તો શરૂઆત બહુ ધીમી રહી હતી. રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ બંને શરૂઆતમાં સંઘર્ષ કરતા નજરે પડ્યા. છ ઓવર પછી ભારતનો સ્કોર માત્ર 18 રન હતો. ત્યારબાદ બંનેએ ગતિ વધારી અને પાવરપ્લે પૂરું થતાં સ્કોર 57 સુધી પહોંચ્યો. રોહિત શર્મા 24 રન બનાવીને આઉટ થયા, જ્યારે શુભમન ગિલે 47 બોલમાં પોતાની અર્ધશતકી પૂરી કરી અને અંતે 56 રન બનાવી પેવેલિયન પરત ફર્યા.

મિડલ ઓવર્સમાં ભારતને ઝડપી ઝટકા લાગ્યા. શ્રેયસ અય્યર માત્ર 8 રન બનાવી આઉટ થયા અને ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી 23 રને બોલ્ડ થયા. એક સમયે ભારત 118 રન પર ચાર વિકેટ ગુમાવી ચૂક્યું હતું અને દબાણમાં હતું. આવા સમયે કે.એલ. રાહુલે એક છેડે મોરચો સંભાળ્યો અને ઇનિંગ્સને સ્થિરતા આપી.

રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે રાહુલે મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી, પરંતુ જાડેજા 27 રન બનાવી આઉટ થયા. ત્યારબાદ નીતીશ રેડ્ડી સાથેની ભાગીદારીમાં રાહુલે સ્કોરને આગળ ધપાવ્યો. નીતીશ રેડ્ડી 20 રન બનાવી આઉટ થયા, પરંતુ ત્યાં સુધી ભારત સન્માનજનક સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું હતું. અંતિમ ઓવર્સમાં રાહુલે પોતાનું શતક પૂર્ણ કર્યું, જે 19 ઇનિંગ્સ બાદ આવ્યું હતું.

કે.એલ. રાહુલ 112 રન બનાવી નાબાદ રહ્યા અને તેમની ઇનિંગ્સના દમ પર ભારતે 284 રનનો સ્કોર ઉભો કર્યો. આ સ્કોર જીત માટે પૂરતો લાગતો હતો, પરંતુ બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં થયેલી ભૂલોએ ભારતની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું. હવે બંને ટીમોનું ધ્યાન ઇન્દોરમાં રમાનારા નિર્ણાયક વનડે પર રહેશે, જ્યાં સિરીઝ વિજેતા નક્કી થશે.

