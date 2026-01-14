ભારત સરકારે ભારતીયોને તાત્કાલિક ઈરાન છોડવા માટે એડવાઈઝરી જાહેર કરી

ઈરાનમાં સતત વધી રહેલી અસ્થિર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત સરકારે ત્યાં રહેલા પોતાના નાગરિકો માટે તાત્કાલિક ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વર્તમાન સંજોગોમાં ઈરાનમાં રહેવું જોખમી બની શકે છે અને ભારતીય નાગરિકોએ શક્ય તેટલી વહેલી તકે દેશ છોડવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનના અનેક વિસ્તારોમાં હિંસા, વિરોધ પ્રદર્શન અને સુરક્ષા સંબંધિત ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ, વ્યાવસાયિકો અને કામદારોની સુરક્ષા સરકારની પ્રાથમિકતા છે. એડવાઈઝરીમાં ખાસ કરીને બિનજરૂરી મુસાફરીથી દૂર રહેવા અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓના સૂચનોનું પાલન કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે તેહરાન સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યો છે અને મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા નાગરિકોને મદદ પહોંચાડવા માટે તમામ શક્ય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ દૂતાવાસ સાથે સંપર્કમાં રહે, પોતાની વિગતો નોંધાવે અને કોઈ પણ ઇમરજન્સી સ્થિતિમાં તરત જાણ કરે.
આ એડવાઈઝરી એવા સમયે આવી છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂરાજકીય તણાવ વધતો જઈ રહ્યો છે અને અનેક દેશોએ પોતાના નાગરિકો માટે ચેતવણી જાહેર કરી છે. ભારત સરકારનું કહેવું છે કે સ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી આગળની સૂચનાઓનું કડક પાલન કરવું અત્યંત જરૂરી છે.