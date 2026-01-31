IND vs NZ : ભારતે ન્યુઝિલેન્ડને છેલ્લી મેચમાં હરાવી સિરીઝ 4-1થી જીતી

ભારતે T20 શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 44 રનથી હરાવ્યું. તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ટીમ ઇન્ડિયાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 271 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, ન્યૂઝીલેન્ડ 19.4 ઓવરમાં 225 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહે શાનદાર બોલિંગ કરી, પાંચ વિકેટ લીધી, જ્યારે અક્ષર પટેલે ત્રણ વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન, ભારત તરફથી ઇશાન કિશને સૌથી વધુ 103 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પણ 30 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. આ જીત સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાએ પાંચ મેચની શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી.

ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 271 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માએ ઇનિંગની શરૂઆત કરી, પરંતુ બંને 42 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા. ત્યારબાદ ઇશાન કિશનએ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી, માત્ર 43 બોલમાં 103 રન બનાવીને પોતાની સદી પૂરી કરી, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

સૂર્યકુમાર યાદવે પણ કેપ્ટન તરીકેની ઇનિંગ રમી, 30 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. હાર્દિક પંડ્યાએ 17 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 42 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરો લોકી ફર્ગ્યુસન અને કાયલ જેમિસને બે-બે વિકેટ લીધી, પરંતુ તેઓ ભારતીય બેટ્સમેન સામે શક્તિહીન રહ્યા.

લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડે મજબૂત શરૂઆત કરી. ફિન એલને 38 બોલમાં 80 રન બનાવીને ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. રચિન રવિન્દ્રએ પણ 17 બોલમાં 30 રન ઉમેર્યા. બંનેએ બીજી વિકેટ માટે 100 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. પરંતુ તે પછી, ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. અર્શદીપ સિંહે પાંચ, અક્ષર પટેલે ત્રણ અને વરુણ ચક્રવર્તીએ એક વિકેટ લીધી. પરિણામે, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 19.4 ઓવરમાં 225રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

