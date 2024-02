રકુલ પ્રીત સિંહ અને જેકી ભગનાનીએ કર્યા લગ્ન, તસવીરો સામે આવી

ફિલ્મ અભિનેત્રી રકુલ પ્રીત સિંહ અને નિર્માતા અને અભિનેતા જેકી ભગનાનીએ લગ્ન કરી લીધા છે. આ બંને બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીએ 21 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ એટલે કે આજે ગોવામાં ઘણા નજીકના લોકોની હાજરીમાં લગ્ન કર્યા હતા. રકુલ પ્રીત સિંહ અને જેકી ભગનાનીએ પોતાના લગ્નની ઘણી ખાસ તસવીરો ઈન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા ફેન્સ સાથે શેર કરી છે. લગ્નની આ પ્રથમ તસવીરોમાં રકુલ અને જેકીનું કપલ અદ્ભુત લાગી રહ્યું છે. લગ્નની તસવીર બહાર આવતાની સાથે જ ચાહકો અને ફિલ્મ સ્ટાર્સ તરફથી અભિનંદનની વર્ષા શરૂ થઈ ગઈ.

લગ્નની તસવીરો શેર કરતા રકુલ પ્રીત સિંહે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, “મારું હવે અને કાયમ. હવે બંને ભગનાની.” શેર કરેલી પહેલી તસવીરમાં જેકી ડાર્ક ચશ્મા પહેરેલો જોવા મળે છે. રકુલ અને જેકી બંને એકબીજાને પકડી રાખેલા જોવા મળે છે અને બંનેના ચહેરા પર ખુશી સ્પષ્ટ દેખાય છે. બીજી તસવીર ખૂબ જ ખાસ છે. આ તસવીરમાં જેકી ભગનાનીના ચહેરા પર સુંદર સ્મિત દેખાઈ રહ્યું છે. આ તસવીર ત્યારે લેવામાં આવી હતી જ્યારે તેણે રકુલની માંગ સિંદૂરથી ભરી હતી. આ સિવાય અન્ય એક તસવીરમાં રકુલ અને જેકી હસતા જોવા મળે છે. છેલ્લી તસવીરમાં બંને લગ્નની ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે.

Magic of #RakulPreetSingh and #JackkyBhagnani‘s wedding celebration

Wishing the couple every happiness as they begin this new chapter together#RakulPreet #KollywoodCinima pic.twitter.com/KojOVkW2iU

— Kollywood Cinima (@KollywoodCinima) February 21, 2024