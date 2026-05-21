શું EPS-95 પેન્શનધારકોને મે, 2026થી મળશે રૂ. 7500?

નવી દિલ્હીઃ સોશિયલ મિડિયા અને વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ પર છેલ્લા બે દિવસથી એક કથિત સરકારી પત્ર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ પત્રને કારણે દેશના લાખો પેન્શનરોમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. આ વાયરલ પત્રમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે એમ્પ્લોયીઝ પેન્શન સ્કીમ (EPS-95) હેઠળ મળતી ન્યૂનતમ માસિક પેન્શન સીધું વધારીને રૂ. 7500 કરી દીધું છે. 

આ સમાચાર ફેલાતા જ પેન્શનરોમાં ખુશીની લહેર દોડી ગઈ હતી, પરંતુ હવે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) પોતે સામે આવીને આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરી છે. EPFOએ પોતાના સત્તાવાર X હેન્ડલ પરથી આ પત્રને સંપૂર્ણપણે ‘ફેક’ ગણાવ્યો છે અને પેન્શનધારકોને આવી અફવાઓથી સાવચેત રહેવાની સલાહ આપી છે।

 વાયરલ પત્રમાં શો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો?

ઇન્ટરનેટ પર ફરી રહેલા આ નકલી સર્ક્યુલરને સાચો દેખાડવા માટે તેમાં સરકારી લેટરહેડ અને નકલી સ્ટેમ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પત્રમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે EPS-95 હેઠળનું ન્યૂનતમ પેન્શન વધારીને રૂ. 7500 પ્રતિ મહિના કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સુધારેલો નિયમ 30 એપ્રિલ, 2026થી દેશમાં અમલમાં આવશે અને તમામ પાત્ર પેન્શનરોને 1 મે, 2026થી વધારેલું પેન્શન મળવાની શરૂઆત થશે.

EPFOએ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરતાં સોશિયલ મિડિયા પર આ નોટિફિકેશનની તસવીર શેર કરી અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું હતું કે ધ્યાન આપો, ન્યૂનતમ EPS પેન્શનમાં વધારો અંગે જે પત્ર ફરતો કરવામાં આવી રહ્યો છે, તે સંપૂર્ણપણે નકલી છે.

 હાલમાં કેટલું મળે છે ન્યૂનતમ પેન્શન?

હાલના નિયમો અનુસાર સંગઠિત ક્ષેત્રના નિવૃત્ત કર્મચારીઓને EPS-95 હેઠળ ન્યૂનતમ ગેરંટી પેન્શન તરીકે રૂ. 1000 પ્રતિ મહિના મળે છે. સરકારે આ ન્યૂનતમ મર્યાદા 1 સપ્ટેમ્બર, 2014થી લાગુ કરી હતી અને ત્યારથી અત્યાર સુધી તેમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. પેન્શનરો લાંબા સમયથી આ રકમ વધારવાની માગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હાલમાં તે હજુ પણ રૂ. 1000 પર જ યથાવત્ છે.

