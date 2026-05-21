દેશમાં દીકરીઓ દહેજના ખપ્પરમાં ક્યાં સુધી હોમાશે?

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં દહેજ પ્રથા સામે આકરા કાયદા છે, છતાં આજે પણ દહેજને લઈને હત્યાઓ થાય છે અને મહિલાઓને અત્યાચારનો સામનો કરવો પડે છે. દિલ્હીના દીપિકા નાગર મૃત્યુ કેસમાં પરિવારનો આરોપ છે કે સસરિયાવાળા દહેજ માટે દબાણ કરી રહ્યા હતા। બીજી તરફ, ભોપાલની ત્વિશા શર્મા કેસ પણ સામે આવ્યો છે, જ્યાં હાલ બંને પક્ષો તરફથી આરોપ-પ્રત્યારોપ ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ પીડિતાના પરિવારનો દાવો છે કે સસરિયાવાળાઓએ દહેજની માગ કરી હતી.
બંને કેસોમાં પોલીસ તપાસ ચાલુ છે, તેથી કોઈ પણ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું હાલ વહેલું ગણાશે, પરંતુ એક વાત સત્ય છે કે આજે પણ દેશમાં દહેજ માટે અનેક મહિલાઓની હત્યા કરવામાં આવી રહી છે.
2023નો NCRB રિપોર્ટ શું કહે છે?
2023માં પ્રકાશિત થયેલા NCRB રિપોર્ટ મુજબ એક જ વર્ષમાં દેશમાં 6000થી વધુ મહિલાઓની દહેજ માટે હત્યા કરવામાં આવી હતી.
પૂર્વોત્તર રાજ્યો પાસેથી શીખવાની જરૂર
અહેવાલ મુજબ દહેજ સંબંધિત સૌથી વધુ હત્યાઓ ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે. બીજા ક્રમે બિહાર, ત્રીજા સ્થાને મધ્ય પ્રદેશ, ચોથા પર રાજસ્થાન અને પાંચમા સ્થાને પશ્ચિમ બંગાળ છે. એક મહત્વપૂર્ણ ટ્રેન્ડ એ પણ જોવા મળે છે કે ભારતનાં પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં દહેજને લઈને હત્યાના કેસ લગભગ નથી નોંધાતા. NCRBના આંકડા મુજબ 2023માં માત્ર મેઘાલયમાં એક કેસ નોંધાયો હતો, જ્યારે સિક્કિમ, નાગાલેન્ડ અને મિઝોરમમાં એક પણ કેસ સામે આવ્યો નહોતો.