પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપતાં મોદી આતંકવાદ પર વરસ્યા

ગાંધીનગરઃ PM મોદી ગુજરાતના બે દિવસની ગુજરાત મુલાકાતે છે. તેમણે પાકિસ્તાનને આકરો સંદેશ આપતાં કહ્યું હતું કે અમે કાંટો કાઢીને જ રહીશું. ઇંટનો જવાબ પથ્થરથી આપવો જોઈએ. તેમણે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો હતો.

ઓપરેશન સિંદૂર પછી પાકિસ્તાનના પાખંડને ઉજાગર કરતાં PM મોદે કહ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂર પછી માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓન પાકિસ્તાનમાં રાજકીય સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું. તેમના તાબૂત પર પાકિસ્તાની ઝંડા લપેટવામાં આવ્યા હતા. પાકિસ્તાની સેનાના અધિકારીઓએ તેમને સલામી આપી હતી. તેમણે એ વાત પર ભાર આપ્યો હતો કે આતંકવાદીઓની ગતિવિધિઓ પર હવે પ્રોક્સી વોર નહીં.

“Even if the body is healthy, a single thorn makes it suffer.

We have decided to remove that thorn.”

