મેલોનીનો મોદીને સંદેશ, PM તરીકે 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ પાઠવી શુભેચ્છા

નરેન્દ્ર મોદીએ સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડા પ્રધાનનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. વિશ્વ નેતાઓના અભિનંદન સંદેશાઓમાં ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

નરેન્દ્ર મોદી સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડા પ્રધાનનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. આજે, બુધવાર (10 જૂન), તેમણે કેન્દ્ર સરકારના વડા તરીકે 12 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીને દેશ અને દુનિયાભરના નેતાઓ તરફથી શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે.ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ પીએમ મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

મેલોનીએ થોડા અઠવાડિયા પહેલા રોમમાં થયેલી તેમની દ્વિપક્ષીય બેઠકને પણ યાદ કરી, જેના પર તેમણે ખૂબ આનંદ વ્યક્ત કર્યો. વધુમાં તેમના સંદેશમાં તેમણે બંને દેશો વચ્ચેના મજબૂત સંબંધો વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે બંને દેશોએ સંયુક્ત રીતે એક ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી શરૂ કરી છે, જે ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ ભાગીદારી બંને દેશોના નાગરિકો માટે પ્રગતિ માટે નવી અને ઉત્તેજક તકો ઊભી કરશે.

મેલોનીએ એક્સ પર પોસ્ટ કરી શુભેચ્છા સંદેશ પાઠવતાં લખ્યું કે ‘ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડા પ્રધાન બનવા બદલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અભિનંદન. તાજેતરના અઠવાડિયામાં રોમમાં ફરી મળવાનો અને સંયુક્ત રીતે ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનો આનંદ થયો. આ ભાગીદારી ભવિષ્યમાં આપણા દેશો અને આપણા લોકો માટે નવી તકોનું સર્જન કરશે.’

ભારતીય રાજકારણમાં એક મોટો રેકોર્ડ
પીએમ મોદીએ બુધવારે ભારતીય રાજકારણમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું. 26 મે, 2014 ના રોજ પ્રથમ વખત વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લેનારા નરેન્દ્ર મોદીએ 4,399 દિવસ કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આનાથી તેઓ બંધારણ અમલમાં આવ્યા પછી ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડા પ્રધાન બન્યા છે. તેમણે દેશના પ્રથમ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો, જેમણે 1952 માં પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણીઓ પછી સતત 4,398 દિવસ સુધી ચૂંટાયેલા વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી હતી.

પીએમ મોદીએ શું કહ્યું
વિશ્વના ઘણા અગ્રણી નેતાઓએ પણ પીએમ મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા છે, આને જનતાના વિશ્વાસ અને લાંબી રાજકીય સફરમાં એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ ગણાવી છે. આ સિદ્ધિ અંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જાહેર સેવા એ સુશાસનની સૌથી મોટી ઓળખ છે. તેમણે કહ્યું કે ફક્ત તે વ્યક્તિ જ લોકોનો વિશ્વાસ જીતી શકે છે જે સમર્પણ અને ફરજની ભાવના સાથે લોકોનો વિશ્વાસ જીતી શકે છે અને હંમેશા લોકોની સેવા કરવા માટે તૈયાર રહે છે.