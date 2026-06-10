ભારતને ફટકો, હાર્દિક પંડ્યા અફઘાનિસ્તાન સીરિઝમાંથી બહાર

ભારતીય ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. પીઠની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી તેને ફિટનેસ ટેસ્ટ દરમિયાન નવી ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજા થઈ હતી. હવે તે ઓછામાં ઓછા ત્રણ અઠવાડિયા સુધી રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થશે.

અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા નવી ઈજાને કારણે આખી ત્રણ મેચની શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે ફિટનેસ મૂલ્યાંકન દરમિયાન પંડ્યાને ક્વાડ્રિસેપ્સ (જાંઘના સ્નાયુ) માં ખેંચાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હાર્દિક તાજેતરમાં IPL દરમિયાન થયેલી કમરની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા હતા. સમાચાર એજન્સી PTI એ મંગળવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે હાર્દિક, રોહિત શર્મા સાથે, CoE દ્વારા રમવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે, પરંતુ હવે એવું બહાર આવી રહ્યું છે કે ફિટનેસ ટેસ્ટ દરમિયાન શોધાયેલી નવી ઈજાને કારણે તેમની વાપસી મુલતવી રાખવામાં આવી છે.

ફિટનેસ ટેસ્ટ મુશ્કેલીમાં વધારો કરે છે

અહેવાલ મુજબ, ફિટનેસ એસેસમેન્ટ દરમિયાન હાર્દિકે પૂરા 10 ઓવર બોલિંગ કરી હતી. જોકે, ટેસ્ટ દરમિયાન તેને ક્વાડ્રિસેપ્સ સ્નાયુમાં ખેંચાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે ઈજા એટલી ગંભીર છે કે તેને ઓછામાં ઓછા ત્રણ અઠવાડિયા સુધી રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થવું પડશે. BCCIના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, “રિકવરીમાં લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા લાગશે. પરિણામે, અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણીમાં તેના રમવાની કોઈ શક્યતા નથી કારણ કે ત્યાં સુધીમાં તેનું રિહેબિલિટેશન પૂર્ણ થશે નહીં.” જોકે, આ ખુલાસાએ હવે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. ચાહકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે, મંગળવારે ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યા પછી, એક દિવસ પછી તે કેવી રીતે જાહેર થયું કે તે હવે શ્રેણીમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં અને નવી ઈજા મળી આવી. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ માને છે કે ટીમમાં કંઈક ચાલી રહ્યું છે.

શનિવારથી શ્રેણી શરૂ થશે

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 14 જૂને ધર્મશાળામાં શરૂ થશે. બીજી મેચ 17 જૂને લખનૌમાં અને ત્રીજી મેચ 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાશે. હાર્દિકની ગેરહાજરી ટીમ ઈન્ડિયાના સંતુલનને અસર કરી શકે છે, કારણ કે તે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

હાર્દિક ODI યોજનાઓનો મુખ્ય ભાગ છે

પંડ્યાને તાજેતરમાં ભારતીય T20 ટીમમાંથી આરામ આપવામાં આવ્યો હતો જેથી તે ODI ક્રિકેટ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે. પસંદગી સમિતિ અને ટીમ મેનેજમેન્ટની નજર 2027 ODI વર્લ્ડ કપ પર છે, અને હાર્દિકને તે યોજનાનો મુખ્ય ભાગ માનવામાં આવે છે. 2023 ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશ સામેની મેચમાં પગની ઘૂંટીમાં ઈજા થયા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાને સંતુલન જાળવવામાં નોંધપાત્ર પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ જ કારણ છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ હાર્દિકની ફિટનેસ અંગે વધારાની કાળજી લઈ રહ્યું છે.

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