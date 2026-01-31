અભિવ્યક્તિ – ધ સિટી આર્ટ્સ પ્રોજેક્ટની સતત ચોથા વર્ષે વડોદરામાં પ્રસ્તુતિ

વડોદરા: શહેરના કલારસિકો ફરી એકવાર કલાત્મક સર્જનની ભવ્યતામાં ડૂબકી લગાવશે. ટોરેન્ટ ગ્રુપ-સમર્થિત UNM ફાઉન્ડેશન દ્વારા અભિવ્યક્તિ – ધ સિટી આર્ટ્સ પ્રોજેક્ટનું સતત ચોથા વર્ષે વડોદરામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.આ વર્ષે વડોદરા શહેર ખાતેના અભિવ્યક્તિના સંસ્કરણમાં અમદાવાદ અને વડોદરાના કલાકારો દ્વારા નાટ્ય, નૃત્ય અને સંગીતના કેટલાક ખૂબ પ્રશંસા પામેલા સર્જનો રજૂ કરવામાં આવશે. આ આવૃત્તિમાં વડોદરામાં પ્રથમ વખત, કલા રસિકોને વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સ પ્રદર્શનમાં ઇન્ટરેક્ટિવ અને મલ્ટીમીડિયા કલા કૃતિઓ નિહાળવાની તક મળશે.
અલેમ્બિક આર્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ ખાતે આયોજન
આ પ્રસ્તુતિઓ તા. 31 જાન્યુઆરી અને 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ અલેમ્બિક આર્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ, વડોદરા ખાતે યોજાશે. વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સ પ્રદર્શન સાંજે 6:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ સાંજે 7:30 વાગ્યે અને 8:30 વાગ્યે એમ બે પ્રસ્તુતિઓ રજૂ થશે.
પ્રથમ દિવસે, એટલે કે 31 જાન્યુઆરી ના રોજ, બે પ્રસ્તુતિઓ યોજાશે જેમાં વડોદરાના શિરાઝેદિન ઘીયા કલેક્ટિવ દ્વારા “ફકીરનામા: ટેલ્સ ઓફ અ મોડર્ન ફકીર” નામની સંગીત પ્રસ્તુતિ રજૂ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ અમદાવાદની શ્રુત ચાંગાવવાલા દ્વારા પોતાની નૃત્ય પ્રસ્તુતિ “ધ બ્લુ અવર” રજૂ કરવામાં આવશે.બીજા દિવસે, એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરી ના રોજ, અમદાવાદના ગૌરાંગ રાવલ દ્વારા નાટ્ય પ્રસ્તુતિ “એ.કે.” રજૂ થશે, ત્યાર બાદ વડોદરાના સમીરખાનની કલેક્ટિવ દ્વારા સંગીત પ્રસ્તુતિ “ઇક ખ્વાબ સી” રજૂ કરવામાં આવશે.
આ તમામ પ્રસ્તુતિઓ અમદાવાદ ખાતે નવેમ્બર- 2025માં યોજાયેલા “અભિવ્યક્તિ – ધ સિટી આર્ટ્સ પ્રોજેક્ટ”ની સાતમી આવૃત્તિમાં “સ્ટોરીઝ વેટિંગ ટુ બી ટોલ્ડ” થીમ હેઠળ રજૂ કરાયેલ પર્ફોર્મન્સમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ પ્રસ્તુતિઓનું ક્યુરેશન પ્રખ્યાત ક્યુરેટર્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગોપાલ અગ્રવાલ (નૃત્ય), તપસ રૈલિયા (સંગીત), ગુરલીન બજ (નાટ્ય) અને જયુ ઠક્કર (વિઝ્યુઅલ આર્ટ) નો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, કલાકારોને અમૂલ્ય માર્ગદર્શન પૂરૂ પાડનાર અનુભવી માર્ગદર્શકોમાં કૃતિ મહેશ (નૃત્ય), રાજત ધોળકિયા (સંગીત), સૌમ્ય જોશી (નાટ્ય) અને અંજન દલાલ (વિઝ્યુઅલ આર્ટ) નો સમાવેશ થાય છે.
વર્ષ 2018માં અભિવ્યક્તિનો પ્રારંભ થયો હતો, ત્યારથી અત્યાર સુધી અભિવ્યક્તિ – ધ સિટી આર્ટ્સ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 2,500થી વધુ કલાકારો દ્વારા 550થી વધુ પ્રસ્તુતિઓ રજૂ કરવામાં આવી છે, જેને કુલ 1 મિલિયનથી વધુ કલા રસિકોએ માણી છે. આ અનોખો કલા મહોત્સવ અમદાવાદથી આગળ વધીને વડોદરા, રાજકોટ, સુરત અને ભુજ જેવા ગુજરાતના અન્ય શહેરોમાં પણ પોતાની હાજરી નોંધાવે છે.