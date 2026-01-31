રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગમાં મોટા ફેરફાર

ગાંધીનગરમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમાં મહત્વનો વહીવટી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ નિયંત્રણ તંત્રને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે અધિકારીઓની બઢતી તથા બદલીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ફેરફારો હેઠળ કુલ 83 અધિકારીઓને નવી જવાબદારીઓ સાથે નવી જગ્યાઓ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સરકારી સૂત્રો અનુસાર, આ ફેરબદલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આરોગ્ય સેવાઓની ગુણવત્તા સુધારવાનો અને દવાઓ તથા ખાદ્ય પદાર્થોની નિયમન પ્રક્રિયાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 કક્ષાના અધિકારીઓને વહીવટી જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ જિલ્લાઓ અને કચેરીઓમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
ખાસ કરીને મદદનીશ કમિશનર કક્ષાના અધિકારીઓને બઢતી આપીને વધુ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે ડ્રગ ઇન્સપેક્ટર અને ઔષધ નિરીક્ષકોને રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફીલ્ડ લેવલ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ બદલીઓથી દવા ગુણવત્તા, લાયસન્સિંગ અને તપાસ પ્રક્રિયામાં વધુ કડક દેખરેખ રાખવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ વહીવટી ફેરફારને આરોગ્ય વિભાગમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી પુનર્રચના પ્રક્રિયાનું એક મહત્વનું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આવનારા સમયમાં રાજ્યના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની કામગીરી વધુ સક્રિય અને પરિણામકારક બનશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.