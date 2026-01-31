બિન હથિયારી PSI ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર

ગાંધીનગરથી બિન હથિયારધારી PSI ભરતીને લઈને ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે આવી છે. રાજ્યમાં પોલીસ વિભાગ માટે ચાલી રહેલી આ ભરતી પ્રક્રિયામાં હવે લેખિત પરીક્ષા બાદ દસ્તાવેજ ચકાસણીનો તબક્કો શરૂ થવાનો છે. કુલ 472 જગ્યાઓ માટે ચાલી રહેલી ભરતીમાં મેરિટના આધારે એક હજારથી વધુ ઉમેદવારોને આગામી ચરણ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
ભરતી બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી મુજબ, પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને નિર્ધારિત તારીખો દરમિયાન ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે હાજર રહેવાનું રહેશે. આ પ્રક્રિયા રાજ્ય સ્તરે આયોજનબદ્ધ રીતે યોજાશે, જેમાં ઉમેદવારોના શૈક્ષણિક લાયકાત, ઓળખપત્ર અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
ઉમેદવારો માટે ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી માટેના કોલ લેટર સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાશે, જેથી તેઓ સમયસર ડાઉનલોડ કરીને તૈયારી પૂર્ણ કરી શકે. ભરતી પ્રક્રિયા હવે અંતિમ પસંદગી તરફ આગળ વધી રહી હોવાથી ઉમેદવારોમાં આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહ બંને જોવા મળી રહ્યા છે.
અધિકારીઓ તરફથી ઉમેદવારોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ નિર્ધારિત સમય અને સ્થળે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે હાજર રહે, જેથી પ્રક્રિયા સરળ અને વિઘ્ન વિના પૂર્ણ કરી શકાય. ભરતીની આગળની કાર્યવાહી પણ આ ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ જાહેર કરવામાં આવશે.