GPSCની 2026ની પ્રીલિમ પરીક્ષાની તારીખો જાહેર

ગુજરાતમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે આવનારા વર્ષને લઈ નવી આશા જગી છે. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગે 2026 દરમિયાન યોજાનારી વિવિધ ભરતી પરીક્ષાઓ અંગે પ્રાથમિક સંકેતો આપતા ઉમેદવારોમાં ફરી એકવાર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ઘણા સમયથી ભરતી પ્રક્રિયામાં સ્પષ્ટતા ન હોવાના કારણે ગૂંચવણમાં રહેલા ઉમેદવારો માટે આ જાણકારી મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ રહી છે.
આયોગના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, આગામી વર્ષ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિભાગોમાં ખાલી પડેલા ક્લાસ-1 અને ક્લાસ-2ના પદો ભરવા માટે તબક્કાવાર પરીક્ષા પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. પરીક્ષાઓનું આયોજન શિયાળાના અંત અને ઉનાળાની શરૂઆત દરમિયાન થવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ઉમેદવારોને તૈયારી માટે યોગ્ય સમય મળશે. વહીવટી સેવાઓ ઉપરાંત ટેક્નિકલ, શિક્ષણ અને વિશેષ સેવાઓના પદો માટે પણ સ્પર્ધાત્મક માહોલ સર્જાવાની શક્યતા છે.