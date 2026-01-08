EDના દરોડા પછી મમતા બેનર્જીની એન્ટ્રીથી બંગાળમાં હોબાળો

I-PAC વડા પ્રતીક જૈન અને તેમની ઓફિસ પર EDના દરોડા અને કોલસા કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં તપાસમાં મમતા બેનર્જીની એન્ટ્રીથી રાજ્યભરમાં હોબાળો મચી ગયો છે. EDના દરોડાની માહિતી મળતાં, મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી, તેમના અધિકારીઓ સાથે, પ્રતીક જૈનના ઘર અને ઓફિસ પર પહોંચ્યા, ત્યાંથી દસ્તાવેજો મેળવ્યા અને ED અને ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા.

તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ગુરુવારે સાંજે EDની કાર્યવાહી સામે રાજ્યવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી. EDની કાર્યવાહી સામે મમતા બેનર્જી પોતે શુક્રવારે કોલકાતામાં કૂચનું નેતૃત્વ કરશે. દરમિયાન, EDએ ED ઓફિસમાંથી દસ્તાવેજો લેવાના આરોપમાં મમતા બેનર્જી સામે કાર્યવાહી કરી છે અને કોલકાતા હાઈકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો છે. શુક્રવારે સુનાવણી થવાની અપેક્ષા છે.

મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની IPAC ઓફિસની મુલાકાત અંગે ED એ કોલકાતા હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે સર્ચ દરમિયાન તેમના બંધારણીય પદનો દુરુપયોગ કરીને દસ્તાવેજો ચોરાઈ ગયા હતા. તેમણે આ મામલો હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ શુભ્રા ઘોષના ધ્યાન પર લાવ્યો હતો. પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. શુક્રવારે સુનાવણી થવાની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, I-PAC એ ED દરોડા સામે હાઈકોર્ટમાં કેસ પણ દાખલ કર્યો છે.

શુક્રવારે હાઈકોર્ટમાં ED કેસ પર સુનાવણી

ED એ ગુરુવારે સવારે રાજ્ય સરકારની સલાહકાર સંસ્થા I-PAC ની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. I-PAC વડા પ્રતીક જૈનના લાઉડન સ્ટ્રીટ નિવાસસ્થાનની પણ તલાશી લેવામાં આવી હતી. ED દરોડા દરમિયાન મમતા બેનર્જી વ્યક્તિગત રીતે પ્રતીક જૈનના ઘરે ગયા હતા. ગયા પછી, તેમણે સોલ્ટ લેકમાં I-PAC ઓફિસની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

તેઓ એક ફાઇલ અને લેપટોપ લઈને જતા જોવા મળ્યા હતા. મમતાએ મીડિયા સમક્ષ ફરિયાદ કરી હતી કે તેમના પક્ષની રાજકીય વ્યૂહરચના ચોરાઈ ગઈ છે. તેમણે કેન્દ્રીય એજન્સીના દરોડા માટે ભાજપને જવાબદાર ઠેરવ્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ED દરોડો અલોકતાંત્રિક અને ખોટો હતો.

મમતાના આરોપો વચ્ચે, ED એ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેમાં જણાવાયું છે કે માહિતીના આધારે, ગેરકાયદેસર કોલસાની દાણચોરીના કેસના સંદર્ભમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં છ સ્થળોએ અને દિલ્હીમાં ચાર (કુલ 10 સ્થળોએ) સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, તેમના બંધારણીય પદનો દુરુપયોગ કરીને બે સ્થળોએથી દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, કેન્દ્રીય એજન્સીએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી.

ED એ મમતા બેનર્જી પર દસ્તાવેજો લેવાનો આરોપ લગાવ્યો 

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ED અધિકારીઓ I-PAC ઓફિસ અને પ્રતીકના ઘરની તપાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે મમતા બેનર્જીએ પ્રવેશ કર્યો અને ફાઇલો અને લેપટોપ લઈ ગયા અને તેમને તેમની કારમાં મૂકી દીધા. પ્રશ્ન એ છે કે: શું ED અધિકારીઓએ તેમને રોક્યા ન હતા? શું તેઓએ ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સંપર્ક પણ કર્યો? તે સ્પષ્ટ છે કે કેસ દાખલ કરવાનો નિર્ણય ખૂબ પાછળથી લેવામાં આવ્યો હતો.

ED એ સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “ઇડી હેડક્વાર્ટર યુનિટ ગેરકાયદેસર કોલસાની દાણચોરીના કેસના સંદર્ભમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ 10 સ્થળોએ દરોડા પાડી રહ્યું છે. અનુપ માજી કોલસાની દાણચોરીનું સિન્ડિકેટ ચલાવતો હતો અને પશ્ચિમ બંગાળના વિવિધ સ્થળોએથી ગેરકાયદેસર રીતે કોલસાની દાણચોરી કરતો હતો. સર્ચ ઓપરેશન શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી તેમના વહીવટી અધિકારીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ સાથે પહોંચ્યા અને બળજબરીથી દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા લઈ ગયા.”

