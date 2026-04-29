સુરતમાં બે દિવસીય વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન

ગાંધીનગ: ગુજરાત દિવસના અવસરે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઉદ્યોગ, રોકાણ અને નવી તકોનો મહાસંગમ સર્જાવા જઈ રહ્યો છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC)ની ત્રીજી આવૃત્તિ 1 અને 2 મેેના રોજ સુરતની ઑરો યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાશે. આ પરિષદમાં સુરત સહિત ભરૂચ, ડાંગ, નવસારી, તાપી અને વલસાડ જિલ્લાઓના ઔદ્યોગિક શક્તિ અને સંભાવનાઓ પર વિશેષ પ્રકાશ પાડવામાં આવશે.
કોન્ફ્રન્સની સાથે 1 મેના રોજ સાંજે સુરતમાં ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ભવ્ય ઉજવણી પણ યોજાશે. Y-જંકશનથી શરૂ થતી પરેડ ડુમસ સી-ફ્રન્ટ સુધી પહોંચશે. જેમાં વિવિધ સરકારી વિભાગોના આકર્ષક ટેબ્લો રજૂ થશે. ત્યારબાદ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા ક્યુરેટ કરાયેલ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ આ ઉજવણીને વધુ રંગીન બનાવશે.
VGRC દક્ષિણ ગુજરાતનું પ્રારંભ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ એક્ઝિબિશન (VGRE)ના ઉદ્ઘાટનથી થશે. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્ય સંબોધન કરશે, જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉદ્ઘાટન ભાષણ અને પ્રસ્તુતિ આપશે. ભાગીદાર દેશોના રાજદૂતો અને અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ પણ ખાસ હાજર કરશે. આ વર્ષે VGRC માટે જાપાન, રવાન્ડા, યુક્રેન અને સિંગાપોર ભાગીદાર દેશો તરીકે જોડાયા છે. સાથે જ JETRO, USISPF, AMCHAM, KOTRA અને રશિયન ટ્રેડ પ્રતિનિધિત્વ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ ભાગીદાર સંગઠનો તરીકે જોડાશે. જે ગુજરાતના વૈશ્વિક વેપાર અને રોકાણ માટેના અવસરને વધુ મજબૂત બનાવશે.
મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ
* મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ‘સુરત કટ ડાયમંડ – GI ટેગ’ પર એક ખાસ કવર પ્રકાશિત કરશે.
* ભારતમાં રવાન્ડાના ઉચ્ચ કમિશનર જેક્લીન મુકાંગીરા સહિત વિદેશી રાજદ્વારીઓની હાજરી; ભારતમાં યુક્રેનના રાજદૂત અને પૂર્ણાધિકારી મહામહિમ ડૉ. ઓલેક્ઝાન્ડર પોલિશચુક; ભારતમાં સિંગાપોરના હાઈ કમિશનર સિમોન વોંગ; અને ભારતમાં જાપાનના રાજદૂત કેઇચી ઓનો ખાસ હાજર રહેશે.
* રાજ્ય સરકાર દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રમાં નવી અને સ્માર્ટ GIDC એસ્ટેટની પણ જાહેરાત કરશે.
* VGRC MoU અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનું પણ વિનિમય કરશે.
બે દિવસીય કોન્ફરન્સ દરમિયાન, સેમિનાર, પેનલ ચર્ચાઓ અને રાઉન્ડ ટેબલની શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવશે. જેમાં વિવિધ ક્ષેત્રો અને ઉભરતી તકોને આવરી લેવામાં આવશે. દિવસ-1માં કૃષિ અને બાગાયત, કાપડ, રસાયણો અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, સ્ટાર્ટઅપ્સ, પરમાણુ ઉર્જા, ખાતર, કુદરતી ગેસ વગેરે જેવા ક્ષેત્રો પર સેમિનાર યોજાશે. જે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિકાસશીલ છે. વધુમાં, જાપાન અને યુક્રેન દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ જેવા વિષયો પર દેશ સેમિનાર તેમજ દેશ સેમિનાર યોજવામાં આવશે.
બીજા દિવસે, પ્રાદેશિક MSME કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવશે. જેમાં જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, સર્કુલર ઇકોનોમી, કૌશલ્ય વિકાસ, એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ, મત્સ્યઉદ્યોગ અને સહકારી, ગ્રીન એનર્જી અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ઇકોટુરિઝમ, શહેર આર્થિક ક્ષેત્ર વિકાસ વગેરે પર ક્ષેત્રીય સેમિનાર યોજાશે.
કોન્ફરન્સની સાથે, 1 થી 5 મે દરમિયાન વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ એક્ઝિબિશનનું પણ આ જ સ્થળે આયોજન કરવામાં આવશે. તેમાં વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, ઇન્ટરનેશનલ રિવર્સ બાયર-સેલર મીટ (RBSM) અને ઉદ્યોગી મેળા જેવા સમાંતર કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થશે. આ એક્ઝિબિશન દક્ષિણ ગુજરાત જિલ્લાઓ ભરૂચ, ડાંગ, નવસારી, સુરત, તાપી અને વલસાડના ઉદ્યોગો, MSME, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને સરકારી વિભાગો માટે એક ઉન્નત પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરશે.
રાજ્ય સરકારનો મુખ્ય હેતુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સમાન અને ટકાઉ ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવાનો છે. વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી અને રોકાણકારોની સક્રિય ભાગીદારી દ્વારા આ પરિષદ પ્રદેશના વિકાસને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડશે. VGRCની અગાઉની આવૃત્તિઓ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સફળતાપૂર્વક યોજાઈ હતી, જેના પરિણામે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં રોકાણ અને વિકાસના નવા દ્વાર ખુલ્યા હતા.
‘વિકસિત ભારત@2047’ ના વિઝન સાથે સુસંગત VGRC પરિષદો રાજ્યના પ્રાદેશિક અર્થતંત્રોને સશક્ત બનાવીને, નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપીને અને વૈશ્વિક જોડાણોને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે. VGRC 2026 દક્ષિણ ગુજરાત માટે વિકાસની નવી દિશા નિર્ધારિત કરશે.