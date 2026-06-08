અમદાવાદ ફેશન વીક 2026: નિફ્ટ દ્વારા ડિઝાઇન ઇનોવેશનનું પ્રદર્શન

ગાંધીનગર: નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેક્નોલોજી (નિફ્ટ)એ 7 જૂનના રોજ અમદાવાદ ફેશન વીક 2026નું આયોજન કર્યું. નિફ્ટના નિયામક ડૉ. સમીર સૂદના માર્ગદર્શન હેઠળ આ આયોજન કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદ ફેશન વીક દેશભરના ફેશનપ્રેમીઓ, ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો, ડિઝાઇનરો, ખરીદદારો, મીડિયા પ્રતિનિધિઓ, ઇન્ફ્લુએન્સર્સ અને ટ્રેન્ડસેટર્સને આકર્ષે છે. આ કાર્યક્રમ ક્રિએટિવિટી અને બિઝનેસના શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ તરીકે જોવામાં આવે છે. જેમાં અદ્યતન ફેશન કલેક્શન્સ, રન વે પ્રેઝનટેશન, ભાવિ ટ્રેન્ડ્સની ઝલક અને ફેશન તથા લાઇફસ્ટાઇલ ક્ષેત્રમાં મૂલ્યવાન નેટવર્કિંગની તકો મળી રહે છે. નિફ્ટ ફેશન શિક્ષણમાં નવીનતા, ટકાઉપણું અને સર્જનાત્મક શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપવાની સતત પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબિંબ છે. સાથે જ નવા ડિઝાઇનરોને વ્યાપક ફેશન ઉદ્યોગ સાથે જોડાવા માટે પ્રતિષ્ઠિત મંચ પૂરું પાડે છે. નિફ્ટ ગાંધીનગરે હંમેશા ફેશન, ટેક્નોલોજી, મેનેજમેન્ટ અને ડિઝાઇન શિક્ષણમાં શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપતાં ભારતની સમૃદ્ધ કાપડ અને હસ્તકલા પરંપરાના સંરક્ષણ માટે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. ડૉ. સમીર સૂદના આ દ્રષ્ટિકોણથી પ્રેરિત કે ભારતીય કાપડ સંસ્કૃતિક ઓળખ અને આર્થિક શક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, સંસ્થાએ ખાદીની વિરાસત અને ભારતના સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનમાં તેની ભૂમિકાથી પ્રેરિત વિશિષ્ટ કલેક્શન રજૂ કર્યું હતું.વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના “ગોલ્ડન ઈન્ડિયા: હેરિટેજ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ”ના વિઝનને આધાર બનાવી વિદ્યાર્થીઓએ ભારતના વિવિધ પ્રદેશોની સાંસ્કૃતિક ઓળખને આધુનિક દૃષ્ટિકોણથી પુનઃકલ્પિત કરી, એવી ડિઝાઇનો સર્જી હતી જે પરંપરાનું ગૌરવ જાળવીને પ્રગતિશીલ ભવિષ્યને પણ આવકારે છે. આ કલેક્શન યુતિકા દામાણી, આર્ચી જેઠવાની, અંકિત સિંહ, તીશા વિજયરાજ, ચાર્વી, પરી ઓઝા, ભૂમિકા અરોરા, શિવી અને સ્નેહા છાબરાએ એસોસિયેટ પ્રોફેસર અસિત ભટ્ટ અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ગૌરવ શર્માના માર્ગદર્શન હેઠળ ડિઝાઇન કર્યું હતું.આ કાર્યક્રમમાં નિફ્ટ ગાંધીનગરે આકર્ષક અને બૌદ્ધિક રીતે સમૃદ્ધ એવા અનેક કલેક્શન્સ રજૂ કર્યા. જે વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકતા, નવીનતા અને વૈચારિક ઊંડાણને દર્શાવતા હતા. કલેક્શન્સમાં સાંસ્કૃતિક વારસા, પ્રકૃતિથી પ્રેરિત કથાઓ, વ્યક્તિગત પ્રવાસો, ભાવનાત્મક અનુભવો અને આધ્યાત્મિક સંશોધન જેવા વિવિધ વિષયોનો સમાવેશ થતો હતો. દરેક કલેક્શન ઊંડા સંશોધન, વિચાર-વિમર્શી ડિઝાઇન, વિકાસ અને સમકાલીન ફેશન પ્રથાઓની મજબૂત સમજણને પ્રતિબિંબિત કરતું હતું. નવીન સપાટી અલંકાર તકનીકો, ટકાઉ સામગ્રી, પ્રયોગાત્મક કાપડ અને અર્થસભર ડિઝાઇન હસ્તક્ષેપો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓએ ઓળખ, સ્મૃતિ, લાગણીઓ અને વ્યક્તિ, વસ્ત્ર, સંસ્કૃતિ તથા પર્યાવરણ વચ્ચેના બદલાતા સંબંધોની શોધ કરતી અસરકારક વાર્તાઓ રજૂ કરી હતી. આ કલેક્શન્સે દર્શાવ્યું કે ફેશન માત્ર સૌંદર્ય પૂરતું સીમિત નથી. પરંતુ વાર્તા કહેવા, આત્મઅભિવ્યક્તિ અને સામાજિક પ્રતિબિંબ માટેનું શક્તિશાળી માધ્યમ બની શકે છે. દરેક પ્રસ્તુતિએ સર્જનાત્મકતા અને કાર્યક્ષમતાનું સંતુલન જાળવી રાખતાં સામાજિક, ભાવનાત્મક અને પર્યાવરણીય જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં ફેશનની વધતી ભૂમિકાને ઉજાગર કરી હતી.આ સમગ્ર પ્રસ્તુતિ વારસા પ્રેરિત સૌંદર્યશાસ્ત્ર, કારીગરીના પ્રભાવ, આધુનિક સિલુએટ્સ અને ભવિષ્યલક્ષી પર્યાવરણમૈત્રી અભિગમોના જીવંત સંગમ તરીકે સામે આવી હતી. જે નિફ્ટ ગાંધીનગરની ટકાઉપણું, નવીનતા અને જવાબદાર ડિઝાઇન પ્રથાઓ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. કલેક્શન્સે પર્યાવરણીય ચિંતાઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા દર્શાવતાં ટેક્નોલોજીકલ પ્રગતિ, સામગ્રી પ્રયોગો અને ગ્રાહકોની બદલાતી અપેક્ષાઓને પણ સ્વીકારી હતી. સમૂહરૂપે આ કૃતિઓએ ફેશનની એવી પરિવર્તનશીલ શક્તિની ઉજવણી કરી હતી, જે સંવાદને પ્રેરણા આપે છે, સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવે છે, જવાબદાર વપરાશને પ્રોત્સાહન આપે છે અને વધુ ટકાઉ તથા સર્વસમાવેશક ભવિષ્યની કલ્પના કરે છે.અમદાવાદ ફેશન વીક 2026માં નિફ્ટ ગાંધીનગરની ભાગીદારીએ ડિઝાઇન શિક્ષણમાં શ્રેષ્ઠતા અને ભાવિ ફેશન નેતાઓના ઘડતરમાં સંસ્થાની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરી હતી. સર્જનાત્મકતા, નવીનતા, સંશોધન અને ઉદ્યોગ સાથેના સક્રિય જોડાણને પ્રોત્સાહન આપીને સંસ્થા યુવા ડિઝાઇનરોને વૈશ્વિક ફેશન ક્ષેત્રમાં અર્થપૂર્ણ યોગદાન આપવા માટે સતત સશક્ત બનાવી રહી છે.