લંડનમાં નિવૃત્તિ વિશે પૂછવામાં આવતા કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ભડકી!

ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. આ પહેલા બધી ટીમોના કેપ્ટનોએ મીડિયાને સંબોધિત કર્યા.
ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારત સહિત 12 ટીમોએ ઈંગ્લેન્ડમાં પોતાનો કેમ્પ લગાવી દીધો છે. હવે વર્લ્ડ કપ શરૂ થવા માટે થોડા જ દિવસો બાકી છે. આ પહેલા તમામ કેપ્ટનોએ મીડિયાને સંબોધન કર્યું. આ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર એક પત્રકારના પ્રશ્ન પર ગુસ્સે થઈ ગઈ. વાસ્તવમાં, જ્યારે એક પત્રકારે તેની નિવૃત્તિ વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે હરમનપ્રીત હસીને એવો યોગ્ય જવાબ આપ્યો કે આખા હોલમાં એક ક્ષણ માટે શાંતિ છવાઈ ગઈ અને પછી હાસ્ય છવાઈ ગયું. જ્યારે નિવૃત્તિ વિશે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે ભારતીય કેપ્ટને તેના બદલે રિપોર્ટરને પ્રશ્ન કર્યો.
ભારતીય મહિલા ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ જીતવાના ઇરાદા સાથે ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં, તમામ ટીમના કેપ્ટનોની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં હરમનપ્રીત કૌર પણ હાજર રહી હતી. ભારત તેમના અભિયાન પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે વોર્મ-અપ મેચ રમશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, એક પત્રકારે હરમનપ્રીતને પૂછ્યું કે શું આ તેનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હશે. ભારતીય કેપ્ટને હળવા સ્મિત સાથે જવાબ આપ્યો, “કેમ?” હરમનપ્રીતના જવાબથી પ્રેક્ષકોમાં હાસ્ય છવાઈ ગયું.
જ્યારે પત્રકારે કહ્યું કે તે ફક્ત માહિતી માંગી રહ્યો છે, ત્યારે હરમનપ્રીતે જવાબ આપ્યો, “શું તમને લાગે છે કે તેણીએ નિવૃત્તિ લેવી જોઈએ?” પત્રકારે જવાબ આપ્યો, “ના, બિલકુલ નહીં.” હરમનપ્રીતે જવાબ આપ્યો, “તો પછી તમે આ પ્રશ્ન કેમ પૂછી રહ્યા છો?” વાતાવરણ થોડીવાર માટે થોડું ગરમ થઈ ગયું, પરંતુ હરમનપ્રીતનો તીક્ષ્ણ જવાબ સાંભળીને બધા હસી પડ્યા.
મહિલા ક્રિકેટમાં મોટા ફેરફારો
હરમનપ્રીતે T20 વર્લ્ડ કપ પછી મહિલા ક્રિકેટના વધતા પ્રભાવ વિશે પણ ખુલ્લેઆમ વાત કરી. તેણીએ કહ્યું કે ગયા વર્ષે ટીમ ઈન્ડિયાની સફળતા પછી, દેશમાં મહિલા ક્રિકેટમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે. હરમનપ્રીતે કહ્યું, “ગયા વર્લ્ડ કપ પછી અમે એક મોટો ફેરફાર જોયો. હવે ઘણી છોકરીઓ ક્રિકેટ રમવા માટે આગળ આવી રહી છે. જ્યારે કોઈ ટીમ સારું પ્રદર્શન કરે છે, ત્યારે ઘણું બધું બદલાય છે. આશા છે કે, અમે આ વખતે પણ અમારું શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમીશું અને મહિલા ક્રિકેટ પર સકારાત્મક અસર પડશે.”