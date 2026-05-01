કાઉન્ટિંગ પહેલાં TMCનો ભાજપ, ચૂંટણી પંચ પર સાઠગાંઠનો આક્ષેપ

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે બંને તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને હવે સૌની નજર ચોથી મેનાં પરિણામો પર ટકી છે. એદરમિયાન TMC એ એક કથિત CCTV વિડિયો જાહેર કરીને ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર સાઠગાંઠના આક્ષેપ કર્યા હતા. તેના તરત બાદ ચૂંટણી પંચે આક્ષેપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢતાં કહ્યું હતું કે તમામ સ્ટ્રોંગરૂમ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત અને સીલ છે.
કાઉન્ટિંગ પહેલાં વિવાદ
TMC નું કહેવું છે કે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચે નિયમોનો ભંગ કરીને કોઈ પણ પક્ષના પ્રતિનિધિઓની હાજરી વગર બેલેટ બોક્સ ખોલ્યા છે. TMC એ સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર એક કથિત વિડિયો પણ શેર કર્યો છે, જેમાં ધોળેદહાડે લોકશાહીની હત્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
TMCએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા
TMCના ઉમેદવાર કુણાલ ઘોષ અને શશિ પાંજાએ ગુરુવારે ખુદીરામ અનુશીલન કેન્દ્રમાં અનિયમિત પ્રવૃત્તિઓના આક્ષેપ સાથે ધરણાં કર્યાં. TMC ના નેતાઓ EVM સ્ટ્રોંગરૂમની બહાર ધરણાં પર બેઠા. કુણાલ ઘોષે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીના કાર્યકરો અને સમર્થકો બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી સ્ટ્રોંગરૂમની બહાર હાજર હતા. અચાનક એક ઈમેલ આવ્યો કે સ્ટ્રોંગરૂમ સાંજે ચાર વાગ્યે ફરી ખોલવામાં આવશે. અમે અમારા કાર્યકરોનો સંપર્ક કર્યો તો તેમણે કહ્યું હતું કે કે તેઓ ત્યાંથી જઈ ચૂક્યા છે. ત્યાર બાદ અમે તરત જ ત્યાં પહોંચ્યા, પરંતુ હવે અમને અંદર જવા દેવામાં આવતા નથી. ભાજપના કાર્યકરોને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે.
EC એ સ્પષ્ટતા કરી
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા મુજબ ખુદીરામ અનુશીલન કેન્દ્ર પરિસરમાં સાત વિધાનસભા વિસ્તારો માટે સ્ટ્રોંગરૂમ બનાવવામાં આવ્યા છે. મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તમામ સ્ટ્રોંગરૂમ ઉમેદવારો, તેમના એજન્ટો અને સામાન્ય નિરીક્ષકની હાજરીમાં યોગ્ય રીતે બંધ અને સીલ કરવામાં આવ્યા હતા. અંતિમ સ્ટ્રોંગરૂમ સવારે લગભગ 5:15 વાગ્યે સીલ થયો હતો.
EVM સંપૂર્ણ સુરક્ષિત
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યાનુસાર જ્યાં EVM રાખવામાં આવ્યાં છે તે બધા સ્ટ્રોંગરૂમ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત અને સીલ છે. તે જ પરિસરમાં પોસ્ટલ બેલેટ માટે અલગ સ્ટ્રોંગરૂમ છે, જ્યાં પોલિંગ કર્મચારીઓ અને ETBPS દ્વારા મળેલા મતપત્રોને વિધાનસભા ક્ષેત્રવાર સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે.