વાસ્તુ: સાચા શિક્ષણ માટે સાચો માર્ગ જરૂરી

શું તમારા ઘરમાં પૈસા ટકતા નથી? શું તમારા બાળકો સારું ભણતા નથી? શું તમારું મન સતત વિચારોમાં અટવાયેલું રહે છે? શું તમને હંમેશાં કોઈને કોઈ ચિંતા સતાવતી રહે છે? શું તમારા ઘરમાંથી બીમારીઓ જતી નથી?
તો સમજવું જોઈએ કે તમારા જીવનમાં નકારાત્મકતા પ્રવેશી ગઈ છે. આવા સંજોગોમાં માત્ર રીલ્સ જોઈને નિર્ણય લેવો એ પડોશીની સલાહ લઈને હૃદયનું ઓપરેશન કરાવવું જેટલું ખતરનાક છે.
પોપટની જેમ શ્લોક બોલતા લોકો પણ ઘણી વાર તેનો સાચો અર્થ સમજતા નથી. તો આખું શાસ્ત્ર કોઈ સંસ્થામાં સહેલાઈથી કેવી રીતે શીખી શકાય? એક જ સંસ્થામાંથી પાસ થયેલા બધા વિદ્યાર્થીઓનું જ્ઞાન સમાન નથી હોતું. તો રીલ્સ બનાવનારા દરેક વ્યક્તિનું જ્ઞાન કેવી રીતે ચકાસી શકાય?
મિત્રો, આ વિભાગ આપનો જ છે. આપને પણ કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો નીચે જણાવેલ ઈમેઈલ પર મોકલી શકો છો.
પ્રશ્ન: હું એક જાણીતી સંસ્થામાં વિદ્યાર્થી છું. અમારે દર વર્ષે એક ઇલેક્ટિવ વિષય પસંદ કરવો પડે છે. મારા મમ્મીએ લિસ્ટ જોઈને મને વાસ્તુશાસ્ત્ર લેવાનું કહ્યું. અમારા મેડમ અને મારા મમ્મી બંનેએ રીલ્સ જોઈને શીખવાનું સૂચન કર્યું. સેમેસ્ટર પૂર્ણ થયા બાદ મૌખિક પરીક્ષા આવી. બહારથી એક નિષ્ણાત આવ્યા હતા. તેમણે પૂછ્યું કે તમે કયો સંદર્ભ (reference) લીધો છે? અમે ગર્વથી કહ્યું કે અમે રીલ્સ જોઈને ભણ્યા છીએ.
તેમને આઘાત લાગ્યો. તેમણે જે વાતો કરી તે અમે ક્યાંય સાંભળી નહોતી. ત્યારે સમજાયું કે વાસ્તુશાસ્ત્ર કેટલું ઊંડું અને ગંભીર વિષય છે. અમને આપણા પર શરમ આવી અને મેડમ પર ગુસ્સો પણ આવ્યો. મેડમ ત્યારથી ફોન પણ નથી ઉઠાવતા. તે નિષ્ણાતે કહ્યું કે જો અમારે મૂળભૂત જ્ઞાન મેળવવું હોય તો યોગ્ય માર્ગદર્શન જરૂરી છે. તેમણે તમારું નામ સૂચવ્યું. હવે હું સાચે જ આ વિષય શીખવા માંગું છું. મેં અત્યાર સુધી લાખો રૂપિયા ખર્ચી દીધા છે, પણ સાચું જ્ઞાન મળ્યું નથી. માત્ર સર્ટિફિકેટ આપવાની વાત થાય છે, ભણાવવામાં ધ્યાન નથી. કૃપા કરીને માર્ગદર્શન આપશો.
જવાબ: આજકાલ પેપર આપ્યા વિના પાસ કરાવી દેવા, ઓછી લાયકાતવાળા શિક્ષકો રાખીને સંસ્થાઓ ચલાવવી અથવા સરળતાથી ડિગ્રી આપી દેવી – આ બધું સામાન્ય બની ગયું છે. આવા વાતાવરણમાં લોકો વિચારતા નથી કે જ્ઞાન વિના ડિગ્રી માત્ર કાગળનો ટુકડો છે.
કોઈપણ વિષય શીખવા માટે સૌપ્રથમ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ – “આ વિષય શું છે?” અને “હું શા માટે શીખવા માંગું છું?” આ વિષય કોઈ ફેશન નથી કે સર્ટિફિકેટ લઈને બતાવી દેવું. તમારા કેસમાં પણ એવું જ થયું છે – જેમને વિષયનું જ્ઞાન નથી, તેઓએ જ શીખવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
સૌપ્રથમ ગ્રંથો વાંચો. યોગ્ય ગુરુ પાસે જ શીખો, કારણ કે કેટલીક વિદ્યાઓ ગુરુ વિના પ્રાપ્ત થતી નથી. જો મારી પાસે શીખવા ઈચ્છો તો મારી શરતો કઠોર હશે. સમય, સમર્પણ અને યોગ્યતા – આ બધું મહત્વનું છે. શાસ્ત્રો રટવાના વિષય નથી, સમજવાના વિષય છે, એટલે સમય તો લાગશે જ. રંગીન પ્રેઝન્ટેશન અને આકર્ષક ભાષણ કરતાં, જ્ઞાન, સહજતા અને સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિ ધરાવતા ગુરુની પસંદગી કરવી. ભરેલો ઘડો ક્યારેય અવાજ કરતો નથી. અને જો તમે સન્માન આપી શકો, તો જ ગુરુ પાસે જવું.
સૂચન: જ્યાં વધુ દેખાડો હોય છે, ત્યાં કંઈક છુપાવવાની વૃત્તિ હોવાની શક્યતા વધારે હોય છે.
