‘સેવા’ સંસ્થાની ઇન્ટરનેશનલ શાખાને ટેક્સાસ સિટી પૂર રાહત કાર્ય માટે સન્માન

વોશિંગ્ટન: ટેક્સાસના કેરવિલે સિટીએ ‘સેવા’ ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થા અને ભાગીદાર ભારતીય અમેરિકન સંગઠનોને સન્માનિત કર્યા છે. આ સન્માન તેમને 4 જુલાઈના રોજ શહેરમાં આવેલા ભયંકર પૂર દરમિયાન તેમના નેતૃત્વ અને સેવા બદલ આપવામાં આવ્યું છે. આ સન્માન એટલે કટોકટી પ્રતિભાવ અને લાંબા ગાળાના પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રયાસોમાં આ સંસ્થાઓની ભૂમિકાને માન્યતા આપવામાં આવી છે.આ સન્માન 9 ડિસેમ્બરના રોજ કેરવિલે શહેરના અધિકારીઓ, કેર ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન અને કેર ટુગેધર લોંગ-ટર્મ રિકવરી ગ્રુપ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમણે આ વર્ષે શહેરના સૌથી પડકારજનક કટોકટી દરમિયાન કામગીરીને સ્થિર કરવામાં મદદ કરવા બદલ સેવા ઇન્ટરનેશનલને શ્રેય આપ્યો હતો.
કેરવિલેના મેયર જો હેરિંગે કહ્યું, “આ ફક્ત કટોકટી પ્રતિભાવ નહોતો – તે એક સેવાકાર્ય હતું. બીજાઓને મદદ કરવી એ જ આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, અને સેવા ઇન્ટરનેશનલ દરરોજ તે ભાવનાને મૂર્તિમંત કરે છે. જ્યારે આપણા સમુદાયને તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી ત્યારે તેમના સ્વયંસેવકો આશા, માળખું અને માનવતા લાવ્યા.
“એક ક્ષણે જ્યારે અમે ફસાય ગયા હતા અને કામગીરીના વિશાળ સ્તરનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું તે અંગે અનિશ્ચિત હતા, ત્યારે સેવાએ આગળ આવી અને વ્યવસ્થા, કરુણા અને અડગ પ્રતિબદ્ધતા લાવી. તેનાથી બધો ફરક પડ્યો,” અધિકારીએ ઉમેર્યું.
સેવાના ભાગીદાર સંગઠન, ઇન્ડો-અમેરિકન ચેરિટી ફાઉન્ડેશન (IACF) એ પણ પૂર પુનઃપ્રાપ્તિ માટે $50,000નું યોગદાન આપ્યું. IACFના પ્રતિનિધિઓએ કહ્યું કે તેમનો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત સરળ હતો: “અમે અહીં રહીએ છીએ, અમે અહીં આપીએ છીએ.”
IACFના પ્રમુખ પંકજ રાણાએ સહયોગ કાર્ય વિશે જણાવતા કહ્યું, “અમારા પ્રતિભાવની તાકાત એકતામાંથી આવી હતી. સેવા ઇન્ટરનેશનલ સાથે ભાગીદારીથી અમને સંશાધનોને જોડવા અને ઝડપથી અર્થપૂર્ણ કાર્ય કરવાની મંજૂરી મળી.
કેરવિલે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટના નેતાઓ સહિત શહેરના અધિકારીઓએ સેવા ઇન્ટરનેશનલના પ્રારંભિક અને સતત સમર્થન માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી, નોંધ્યું કે ઘણા સ્વયંસેવકો હ્યુસ્ટન અને સાન એન્ટોનિયોથી પ્રવાસ કરીને આપત્તિના કલાકોમાં પહોંચ્યા હતા.
ઘણા વ્યક્તિઓને જમીન પર તેમના સીધા યોગદાન માટે ઓળખવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, શહેરના નેતાઓએ ભાર મૂક્યો હતો કે સેવા ઇન્ટરનેશનલ યુએસએ “પહોંચનાર પ્રથમ સંગઠનોમાંની એક અને છોડનારા છેલ્લા સંગઠનોમાંની એક હતી,” અને તે પ્રારંભિક કટોકટીના તબક્કા પછી પણ સહાય પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખ્યું.
સેવા ઇન્ટરનેશનલ એક યુએસ સ્થિત બિનનફાકારક સંસ્થા છે જેના સમગ્ર દેશમાં પ્રકરણો છે, જે આપત્તિ રાહત, શિક્ષણ અને વિકાસમાં રોકાયેલા છે. ભારતીય અમેરિકન સમુદાય સંગઠનોએ તાજેતરના વર્ષોમાં સમગ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આપત્તિ પ્રતિભાવ પ્રયાસોમાં વધુને વધુ દૃશ્યમાન ભૂમિકાઓ ભજવી છે, વાવાઝોડા, પૂર અને અન્ય કટોકટી દરમિયાન સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે કામ કર્યું છે.