રમવાના ઇનકારથી પાકિસ્તાન સામે આકરી કાર્યવાહી કે બહાર થવાની શક્યતા

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાન દ્વારા ભારત સામે T20 વર્લ્ડ કપ મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લેવાયા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) પાકિસ્તાન સામે કડક પગલાં લઈ શકે છે. તેમાં આ પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટના આવનારા સેશનમાંથી ટીમ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો વિકલ્પ પણ સામેલ હોઈ શકે છે. અન્ય સજામાં ટોચના સભ્ય દેશો પાકિસ્તાન સાથે દ્વિપક્ષી સિરીઝ રમવા ઇન્કાર કરે, ભારે આર્થિક દંડ ફટકારાય અને પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં વિદેશી ખેલાડીઓની ભાગીદારી પર પ્રતિબંધ મુકાય તેવી શક્યતા પણ છે.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ ટી20 વર્લ્ડ કપમાંથી બાંગ્લાદેશને બહાર કરવાના નિર્ણયને સમર્થન આપતાં 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ભારત સામે રમાનારી પોતાની ગ્રુપ લીગ મેચ ન રમવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જો પાકિસ્તાન પોતાના નિર્ણય પર અડગ રહેશે તો તેને કરોડો ડોલરનું નુકસાન સહન કરવાનું જોખમ રહેશે.
વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાની શક્યતા
ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું ગ્રુપ સ્ટેજ પાકિસ્તાન માટે મુશ્કેલ દેખાઈ રહ્યું છે. 2009ની ચેમ્પિયન ટીમ પાકિસ્તાન ગ્રુપ Aમાં નેધરર્લેન્ડ્સ (7 ફેબ્રુઆરી) અને USA (10 ફેબ્રુઆરી) સામે પોતાની પહેલી બે મેચ રમવાની છે. તાજેતરમાં થયેલા એક ઊલટફેરમાં USA એ સુપર ઓવરમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું, જે દર્શાવે છે કે નબળી ગણાતી ટીમો સામે પાકિસ્તાન હજુ પણ નબળું પડી શકે છે.. તેથી આશંકા છે કે પાકિસ્તાન ટી20 વર્લ્ડ કપના પ્રથમ રાઉન્ડમાંથી જ બહાર થઈ શકે છે.
પાકિસ્તાનને ભારે આર્થિક નુકસાન
જો ICC 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ભારત સામેની ટી20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમવાથી ઇન્કાર કરવા બદલ PCB સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરે, તો તેને ભારે આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. ICC ના 2024–27 ના ફાઇનાન્શિયલ સાયકલ મુજબ પાકિસ્તાનનો હિસ્સો લગભગ 144 મિલિયન ડોલર છે. તેમાં PCBને દર વર્ષે લગભગ 38 મિલિયન ડોલર મળે છે. એક આંતરિક સૂત્ર મુજબ જો ભારત સામે મેચ ન રમવા બદલ ICC પાકિસ્તાનને દંડિત કરવાનો નિર્ણય કરે, તો PCB ને મોટો આર્થિક ઝાટકો લાગી શકે છે, કારણ કે વર્તમાન ફાઇનાન્શિયલ સાયકલમાં ICC તરફથી મળતો હિસ્સો અંદાજે 40 બિલિયન પાકિસ્તાની રૂપિયા જેટલો છે.