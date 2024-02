ભારતે પાંચ વિકેટથી જીતી ચોથી ટેસ્ટ મેચ

રાંચીઃ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝની ચોથી મેચના ચોથા દિવસે ભારતે મેચ જીતી લીધી છે. આ સાથે ભારતે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ પર કબજો કરી લીધો છે. ભારતીય ટીમ એક સમયે સંકટમાં હતી અને ટીમની પાંચ વિકેટ પડી ગઈ હતી. આવામાં શુભમન ગિલ અને ધ્રુવ જુરેલની જોડીની ભાગીદારીએ ભારતને જીત અપાવી હતી. બેન સ્ટોકસની કેપ્ટનશિપમાં પહેલી વાર સિરીઝ ઇંગ્લેન્ડ હાર્યું છે.

ચોથી ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસે ભારતે 37 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટે 118 રન બનાવી લીધા હતા અને જીત માટે 74 રન બાકી હતા. ત્યાર બાદ 120 રને રવીન્દ્ર જાડેજાની ચોથી વિકેટ પડી હતી અને 120 રને જ સરફરાઝ ખાનની પાંચમી વિકેટ પડી હતી.

A fantastic victory in Ranchi for #TeamIndia 😎

India clinch the series 3⃣-1⃣ with the final Test to be played in Dharamsala 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/FUbQ3MhXfH#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/5I7rENrl5d

— BCCI (@BCCI) February 26, 2024