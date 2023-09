રાહુલ, કોહલીની આક્રમક બેટિંગથી પાક સામે ભારતનો તોતિંગ સ્કોર

કોલંબોઃ વરસાદથી અડચણવાળી મેચમાં KL રાહુલ અને કોહલીએ -બંનેએ આક્રમક સદી ફટકારી હતી. રાહુલે 106 બોલમાં 111 રન ફટકારીને નોટઆઉટ રહ્યો હતો, જ્યારે કોહલીએ 94 બોલમાં 122 રન ફટકાર્યા હતા અને નોટઆઉટ રહ્યો હતો. પાકિસ્તાની બોલરો વિકેટ લેવા માટે તરસી રહ્યા છે. રાહુલે તેની કેરિયરની છઠ્ઠી સદી ફટકારી હતી, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 13,000 રન પૂરા કર્યા હતા. કોહલીએ આ સાથે આ વર્ષે 1000 રન પૂરા કર્યા હતા. આ સાથે ભારતનો સ્કોર પાકિસ્તાન સામે 356 રનનો થયો છે.

ગઈ કાલે ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે પ્રેમદાસામાં સુપર ચારની મેચ વરસાદને કારણે સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. જેને કારણે મેચને રિઝર્વ ડે પર રમાડવામાં આવી રહી છે.ગઈ કાલે વરસાદને કારણે મેચ અટકાવવામાં આવી ત્યારે ભારતે 24.1 ઓવરમાં બે વિકેટે 147 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલાં ભારતને બેટિંગ આપી હતી.

13000 ODI runs and counting for 👑 Kohli

He also brings up his 47th ODI CENTURY 👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/ePKxTWUTzn

— BCCI (@BCCI) September 11, 2023