સોનિયા, રાહુલે પીઠમાં માર્યું ખંજરઃ DMKનો કોંગ્રેસ પર પ્રહાર

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જોસેફ વિજયની પાર્ટી તમિલગા વેટ્રી કઝગમ (TVK) ને સમર્થન આપવા માટે દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) એ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે. પાર્ટીએ કોંગ્રેસને ‘પીઠમાં છરો મારનાર’ ગણાવી છે. DMK ના પ્રવક્તા શ્રવણન અન્નાદુરઈએ કહ્યું હતું કે તેમની પાર્ટી તામિલનાડુમાં સરકાર બનાવવા માટે કોંગ્રેસ દ્વારા વિજયની TVK ને આપવામાં આવેલા સમર્થનનું સમર્થન કરતી નથી.
વાસ્તવમાં, મોડીરાત્રે થયેલી કોંગ્રેસની સંસદીય કાર્ય સમિતિની બેઠકમાં એ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે પાર્ટી રાજ્યમાં નવી સરકાર બનાવવા માટે વિજયની પાર્ટીને સમર્થન આપશે. આ બેઠક પછી કોંગ્રેસના સાંસદ કે.સી. વેણુગોપાલે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટી માટે સ્પષ્ટ છે કે તામિલનાડુમાં મળેલો જનાદેશ એક ધાર્મિક નિરપેક્ષ સરકારના પક્ષમાં છે, જે બંધારણની ભાવના અને શબ્દ બંનેનું પાલન કરે. પાર્ટી કોઈ પણ સ્થિતિમાં ભાજપ અને તેના સાથીઓને તામિલનાડુમાં સરકાર ચલાવવા નહીં દે.
રાહુલ ગાંધી અને વિજયની તસવીર શેર કરતાં અન્નાદુરઈએ આગળ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસમાં કોઈએ મોટી ભૂલ કરી છે. તેમણે એ પણ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાસે માત્ર પાંચ બેઠકો છે અને પાર્ટીએ પોતાને હાસ્યાસ્પદ બનાવી દીધી છે. અન્નાદુરઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે તે બહુમત સુધી પહોંચી શકશે નહીં. હવે 43 બેઠકો ધરાવતી AIADMK TVKને સમર્થન આપવા તૈયાર છે તો TVK કોનું સમર્થન લેશે?
કોંગ્રેસે તામિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી DMK સાથે ગઠબંધનમાં લડી હતી. DMKના પ્રવક્તા ટી.કે.એસ. ઇલંગોવને પણ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું હતું કે પાર્ટીની અંદરના કેટલાક લોકો શરૂઆતથી જ વિજયને સમર્થન આપવા માગતા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ દરેક રાજ્યમાં આવું જ કરી રહી છે અને અંતે દરેક જગ્યાએ હારી રહી છે. દિલ્હી અને પશ્ચિમ બંગાળમાં તેમનો સફાયો થઈ ગયો છે. મહારાષ્ટ્રમાં પણ તેમની કોઈ સંભાવના નથી. તેઓ જે કરી રહ્યા છે તેનાથી તેમની પાર્ટી ખતમ થઈ શકે છે.