‘…તો હું રાજકારણ છોડી દઈશ, આંસુ નહીં વહાવીશ’ : હેમંત સોરેન

ઝારખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને ભાજપ પર જોરદાર હુમલો કર્યો છે. તેમણે વિધાનસભામાં કહ્યું કે 31 જાન્યુઆરીની કાળી રાત દેશના લોકતંત્ર સાથે નવી રીતે જોડાયેલી છે. મારી ધરપકડમાં રાજભવન પણ સામેલ છે. હેમંત સોરેને કહ્યું કે હું આંસુ નહીં વહાવીશ. હું સમય માટે મારા આંસુ બચાવીશ. જો મારી સામે કૌભાંડો સાબિત થશે તો હું રાજકારણ છોડી દઈશ, માત્ર નિવૃત્તિ જ નહીં પણ ઝારખંડ છોડી દઈશ. સાબિત કરો કે તે જમીન મારા નામે છે.

मैं आंसू नहीं बहाऊंगा I wont shed tears…I will save them for time #HemantSoren , former CM #Jharkhand pic.twitter.com/3OiGTPW6XI

હેમંત સોરેન મુખ્યમંત્રી ચંપાઈ સોરેનના ફ્લોર ટેસ્ટમાં હાજરી આપવા માટે ED કસ્ટડીમાં વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા. જમીન કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પછી ચંપઈ સોરેન સીએમ બન્યા. પૂર્વ સીએમ હેમંત સોરેને કહ્યું, અમારો આખો પક્ષ અને ગઠબંધન ચંપઈ સોરેનને સમર્થન આપે છે. 31 જાન્યુઆરીની કાળી રાત દેશના લોકતંત્ર સાથે નવી રીતે જોડાયેલી છે. દેશમાં પહેલીવાર કોઈ મુખ્યમંત્રીની 31મીની રાત્રે ધરપકડ થઈ હશે. આ ઘટના જે રીતે બની તે હું આશ્ચર્યચકિત છું. મનુષ્ય પણ સાચા-ખોટાને સમજે છે.

Hemant Soren, a former chief minister of Jharkhand and leader of the JMM, states, “Main aansu nahi bahaunga, aansu waqt ke liye rakhuga, aap logo ke”#Jharkhand #HemantSoren pic.twitter.com/la6HkeCjQP

