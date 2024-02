ઝારખંડ ફ્લોર ટેસ્ટ: ચંપઈ સોરેને વિધાનસભામાં બહુમતી સાબિત કરી

ઝારખંડમાં સોમવારે ચંપઈ સોરેન સરકારનો લિટમસ ટેસ્ટ થયો હતો, જેમાં તે સરકારને બચાવવામાં સફળ રહ્યા હતા. મહાગઠબંધન સરકારે વિધાનસભામાં વિશ્વાસ મત સાબિત કર્યો. આ દરમિયાન ધારાસભ્યોને બસ દ્વારા વિધાનસભામાં લાવવામાં આવ્યા હતા. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન પણ વિધાનસભામાં હાજર હતા. તે હાલમાં EDની કસ્ટડીમાં છે અને કેન્દ્રીય એજન્સી તેની સાથે વિધાનસભા પહોંચી હતી. ફ્લોર ટેસ્ટ દરમિયાન ગ્રાન્ડ એલાયન્સની તરફેણમાં 47 મત પડ્યા હતા, જ્યારે વિરોધમાં 29 મત પડ્યા હતા.

ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી ચંપઈ સોરેને વિધાનસભામાં વિશ્વાસ મત જીતી લીધો છે. ફ્લોર ટેસ્ટ દરમિયાન, ગ્રાન્ડ એલાયન્સની તરફેણમાં 47 મત પડ્યા હતા, જ્યારે વિરોધમાં 29 મત પડ્યા હતા. વિપક્ષના નેતા અમર બૌરીએ કહ્યું કે ચંપઈને આજે મજબૂરીમાં મોકો મળ્યો છે. હેમંત સોરેન આદિવાસી નેતા બની શકે છે, પરંતુ આદિવાસીઓના નેતા નથી. તેમને પોતાના જ ધારાસભ્યો પર વિશ્વાસ નથી.

VIDEO | “We will be working with full pace on the schemes which were started by Hemant Soren. We will work for the benefit of state’s public. The cabinet expansion will take place in the next 2-3 days,” says Jharkhand CM Champai Soren after JMM-led coalition won the trust… pic.twitter.com/FjvsdfYdnN

