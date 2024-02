દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની મુશ્કેલીઓ ફરી વધી શકે છે. યુટ્યુબરનો વીડિયો ફરીથી પોસ્ટ કરવાના કિસ્સામાં, તેને માનહાનિના કેસનો સામનો કરવો પડશે. અરવિંદ કેજરીવાલે નીચલી અદાલત દ્વારા માનહાનિના કેસમાં સમન્સ જારી કરવાના આદેશને દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. જેને હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી હતી. દિલ્હી હાઈકોર્ટે બીજેપી આઈટી સેલ પર યુટ્યુબર ધ્રુવ રાઠીના વીડિયોને રી-ટ્વીટ કરવા બદલ અરવિંદ કેજરીવાલ સામે દાખલ કરવામાં આવેલ ફોજદારી માનહાનિના કેસને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

VIDEO | "I found it very weird and felt very sorry for the (Delhi Police) Crime Branch officer (from the Crime Branch team who served notice to Delhi CM). The officials who came yesterday were made to act in front of my house for 5 hours. When Jasmine (Shah) questioned them, he… pic.twitter.com/Qung3g1D4w

— Press Trust of India (@PTI_News) February 5, 2024