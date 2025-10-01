મહિલા વર્લ્ડ કપ સમારોહમાં શ્રેયાએ ઝુબીન ગર્ગને સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ આપી

મંગળવારે ગુવાહાટીના ACA બરસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે 14મા મહિલા વર્લ્ડ કપની ભવ્ય શરૂઆત થઈ. શ્રેયા ઘોષાલે સ્વર્ગસ્થ આસામી ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગને સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારત-શ્રીલંકા મેચના વિરામ દરમિયાન, બોલિવૂડ ગાયિકા શ્રેયા ઘોષાલે સ્વર્ગસ્થ ગાયિકા ઝુબીનને 13 મિનિટની સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ આપી. સ્ટેડિયમમાં આશરે 25,000 દર્શકો હાજર હતા. શ્રેયાએ ઝુબીનના હિટ ગીતો રજૂ કર્યા, જેમાં વર્લ્ડ કપ થીમ ગીત “બ્રિંગ ઇટ હોમ”નો પણ સમાવેશ થાય છે. ઘોષાલે ઝુબીનનું પ્રખ્યાત ગીત પણ ગાયું, જેણે ચાહકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા.
શ્રેયાએ ઝુબીનનું પ્રખ્યાત ગીત ગાયું
પીટીઆઈ અનુસાર સ્ટેડિયમ ‘જોય ઝુબીન દા’ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યું. ચાહકોએ સ્વર્ગસ્થ ગાયકને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા બેનરો લહેરાવ્યા. મહિલા વર્લ્ડ કપમાં, શ્રેયાએ ઝુબીન ગર્ગનું પ્રખ્યાત ગીત ‘માયાબિની રાતીર બુકુટ’ગાયું, જે સમારંભનું સમાપન હતું. ઝુબીને પણ તેમના અવસાન પછી ચાહકો આ ગીત ગણગણાવે તેવી ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. આ ગીતથી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ગુંજી ઉઠ્યું. નોંધનીય છે કે 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ સિંગાપોરમાં તેમના અકાળ અવસાનથી આસામમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ હતી.
10,000 મફત પાસ આપવામાં આવ્યા
આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશને ઝુબીન ગર્ગના માનમાં ઉદ્ઘાટન સમારોહની થીમ રાખી હતી. બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘આ મેચ બે પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે યોજાઈ રહી છે: ઝુબીન ગર્ગ માટે શોક અને દુર્ગા પૂજાની આત્યંતિક ઉજવણી. અમે ઇચ્છતા હતા કે ઉદ્ઘાટન સમારોહ આ ધરતીના પુત્રને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે યોજવામાં આવે.’ તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે,’ઝુબીન ગર્ગ ફેન ક્લબના સભ્યો માટે પાંચ હજાર ટિકિટ ખાસ અનામત રાખવામાં આવી હતી, જ્યારે ઝુબીનના ચાહકો આ ખાસ ક્ષણનો ભાગ બની શકે તે માટે 10,000 મફત પાસનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.’
ચાહકોએ કહ્યું, “ઝુબિન દા હંમેશા અમારા આઇકોન રહેશે.” 23 વર્ષીય હોટેલ મેનેજમેન્ટના વિદ્યાર્થીએ કહ્યું, “ઝુબિન દા હંમેશા અમારી સાથે રહેશે. તેઓ આસામના નંબર વન આઇકોન છે. આપણે ભલે ભૂપેન હજારિકાને જોયા ન હોય, પરંતુ ઝુબિન અમારામાંથી એક હતા. તેઓ અમારા હૃદયની ખૂબ નજીક હતા અને અમારી સાથે જોડાયેલા હતા.” સ્ટેડિયમમાં પણ, શ્રેયા ઘોષાલે ઝુબિનનું ગીત ગાયું ત્યારે ચાહકો ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયા હતા.