પુષ્પા-2 સ્ક્રીનિંગઃ એક્ટર અલ્લુ અર્જુન સહિત 23 લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ

હૈદરાબાદઃ પોલીસ કમિશનર વી.સી. સજ્જનારે જણાવ્યું છે કે સંધ્યા થિયેટરમાં થયેલી ભાગદોડની ઘટનાની તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. 24 ડિસેમ્બરે સ્થાનિક કોર્ટમાં કુલ 23 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. ચિક્કડપલ્લી પોલીસે ફિલ્મ ‘પુષ્પા 2’*ની સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડની ઘટનાના સંદર્ભમાં એક્ટર અલ્લુ અર્જુન, તેમના ખાનગી બાઉન્સર તેમ જ સંધ્યા થિયેટરના સ્ટાફ સહિત 23 લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
સંધ્યા થિયેટર ભાગદોડ કેસમાં એક્ટર અલ્લુ અર્જુન સહિત 23 લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હોવાની માહિતી ACP ચિક્કડપલ્લીએ આપી છે.ગયા વર્ષે ચાર ડિસેમ્બર, 2024એ હૈદરાબાદના સંધ્યા થિયેટરમાં થયેલી આ ભાગદોડની ઘટનામાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું, જ્યારે એક નાનું બાળક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયું હતું, જેની સારવાર હજી ચાલુ છે. આ કેસમાં હૈદરાબાદની ચિક્કડપલ્લી પોલીસે કુલ 23 લોકોને આરોપી બનાવીને આશરે 100 પાનાંની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
આ ચાર્જશીટમાં અલ્લુ અર્જુન ઉપરાંત સંધ્યા થિયેટરના મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફનાં નામો પણ સામેલ કરવામાં આવ્યાં છે. એ સાથે જ અલ્લુ અર્જુનના મેનેજરનું નામ પણ આ 23 આરોપીઓની યાદીમાં સામેલ છે.
શું હતો ભાગદોડનો મામલો?
આ ઘટના ચાર ડિસેમ્બરે હૈદરાબાદના સંધ્યા થિયેટરમાં ફિલ્મ *‘પુષ્પા 2: ધ રૂલ’*ના પ્રીમિયર દરમિયાન બની હતી. અભિનેતાના આગમન બાદ ચાહકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ, જેને કારણે ભાગદોડ સર્જાઈ. આ દુર્ઘટનામાં એક મહિલાનું દુઃખદ મોત થયું હતું, જ્યારે તેનો નાનો દીકરો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો.