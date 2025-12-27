Year Ender 2025: મોટા સ્ટાર્સ…કરોડોનો ખર્ચો, છતાં આ ફિલ્મો રહી મહાફ્લોપ

સૈયારા, ધુરંધર અને છાવા જેવી ફિલ્મોએ 2025ને બોલિવૂડ માટે સારું વર્ષ બનાવ્યું, પરંતુ તેમ છતાં, ઘણી ફિલ્મો એવી હતી જેનું બજેટ મોટું હતું અને મોટા સ્ટાર્સ હતા, છતાં પણ તે બોક્સ ઓફિસ પર નિષ્ફળ ગઈ.
2025 માં, ઘણી મોટા બજેટની બોલિવૂડ ફિલ્મો ઊંચી અપેક્ષાઓ છતાં બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી. આઝાદ, લવયાપા અને દેવા જેવી ફિલ્મો દર્શકોને પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ રહી, જે સાબિત કરે છે કે માત્ર સ્ટાર પાવર દર્શકોને પ્રભાવિત કરવા માટે પૂરતો નથી. તેના બદલે, દર્શકો હવે કથાવસ્તુ સાથે મનોરંજનની માંગ કરે છે. અહીં કેટલીક બોલિવૂડ ફિલ્મો પર એક નજર કરીએ જે 2025 માં તેમના મોટા સ્ટાર્સ અને મોટા બજેટ હોવા છતાં ફ્લોપ રહી.
ઈમરજન્સી
કંગના રનૌતની દિગ્દર્શક તરીકેની પહેલી ફિલ્મ, એક રાજકીય ડ્રામા, મોટા બજેટમાં બની હોવા છતાં ફ્લોપ રહી અને દર્શકો થિયેટર સુધી ખેંચી લાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
સિકંદર
એઆર મુરુગાદોસ દ્વારા દિગ્દર્શિત સલમાન ખાનની આ ફિલ્મ, ઘણી ચર્ચામાં રહી હોવા છતાં મોટી ફ્લોપ રહી. ફિલ્મનું બજેટ કરોડોમાં હતું. પરંતુ આ ફિલ્મ બજેટની અડધી રકમ પણ કમાઈ શકી નહીં.
આઝાદ
અમન દેવગન અને રાશા થડાનીની આ પહેલી ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી.વિવેચકોના મતે ફિલ્મની વાર્તા કહેવાની જૂની રીત અને નબળા એક્ઝિક્યુશનને કારણે ફિલ્મ નિષ્ફળ રહી.
લવયાપા
આમિર ખાનના દીકરા જુનૈદ ખાન અને શ્રીદેવીની દીકરી ખુશી કપૂરની ફિલ્મ કંઈ ખાસ પ્રદર્શન કરી શકી નહીં. આ રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ તેના બજેટની તુલનામાં ખરાબ રીતે ફ્લોપ ગઈ.
ધ ભૂતની
સંજય દત્ત અને મૌની રોય અભિનીત આ હોરર-કોમેડી દર્શકોને આકર્ષવામાં સફળ રહી નહીં.
ફતેહ
એક્શનથી ભરપૂર વાર્તા હોવા છતાં, સોનુ સૂદની આ ફિલ્મ નબળી બોલચાલ અને સ્પર્ધાને કારણે સંઘર્ષ કરી રહી હતી. આ ફિલ્મમાં જેક્લિન ફર્નાન્ડિસ પણ હતી.
દેવા
શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ દેવા 2025 ની બીજી ફ્લોપ ફિલ્મ હતી. શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ દેવા એક એક્શનથી ભરપૂર ફિલ્મ હતી, જે ઊંચી અપેક્ષાઓ હોવા છતાં, બોક્સ ઓફિસ પર સારો દેખાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
વૉર 2
ઋતિક રોશન અને જુનિયર એનટીઆર અભિનીત વૉર 2, એક મોટા પ્રોડક્શન હાઉસની ફિલ્મ હોવા છતાં, અપેક્ષા મુજબ સારો દેખાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. તેની નબળી વાર્તાને કારણે તે બોક્સ ઓફિસ પર સફળતા મેળવી શકી નહીં.
ધડક 2
સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી અને તૃપ્તિ ડિમરી સ્ટારર ધડક 2 પણ બોક્સ ઓફિસ પર સફળતા હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી. આ ફિલ્મ ઈશાન ખટ્ટર અને જાન્હવી કપૂરની 2018માં આવેલી ફિલ્મ ધડકની સિક્વલ હતી.