સાઉદી અરેબિયાએ યમન પર કર્યો હુમલો

દુબઈ: વિશ્વભરમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષો વચ્ચે હવે સાઉદી અરેબિયાએ યમનમાં અલગાવવાદીઓની સેના પર એરસ્ટ્રાઈક કરી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ યમનના અલગાવવાદીઓએ શુક્રવારે સાઉદી અરેબિયા પર આ આરોપ લગાવ્યો છે. અલગાવવાદીઓનું કહેવું છે કે સાઉદી અરેબિયાએ તેમની સેના પર હવાઈ હુમલો કર્યો છે. જોકે સાઉદી અરેબિયાએ હજી સુધી આ આરોપોને સ્વીકાર્યા નથી.
ચેતવણી બાદ સાઉદી અરેબિયાનો હુમલો
સાઉદી અરેબિયા પર હુમલાનો આ આરોપ એવા સમયે સામે આવ્યો છે, જ્યારે એક દિવસ અગાઉ જ તેણે અલગાવવાદીઓને તેમના કબજામાં લીધેલા ગવર્નરેટ્સ (વિસ્તારો)માંથી પાછા હટવાની ચેતવણી આપી હતી. સધર્ન ટ્રાન્ઝિશનલ કાઉન્સિલે (STCએ) જણાવ્યું હતું કે હુમલાઓ યમનના હદરમૌત વિસ્તારમાં થયા હતા, જે હાલ તેમના કબજામાં છે. આ હુમલામાં કોઈને ઇજા થઈ હોવાની તાત્કાલિક કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી નથી. કાઉન્સિલના સેટેલાઇટ ચેનલ AICએ મોબાઇલ ફોનથી લેવાયેલું ફુટેજ પ્રસારિત કર્યું હતું, જેને તેણે હુમલાનું દૃશ્ય હોવાનું જણાવ્યું છે.સાઉદી અરેબિયા પર અલગાવવાદીઓનો રોષ
આ હુમલા બાદ અલગાવવાદીઓ સાઉદી અરેબિયા પર ભડકી ઊઠ્યા છે. એક વિડિયોમાં એક વ્યક્તિને સાઉદીનાં વિમાનોને આ હુમલાના જવાબદાર ગણાવતાં સાંભળી શકાય છે. સાઉદી અરેબિયાના અધિકારીઓએ એસોસિયેટેડ પ્રેસ દ્વારા કરાયેલા ટિપ્પણીના વિનંતી પર તરત કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. ગુરુવારે સાઉદી અરેબિયાએ દક્ષિણ યમનમાં યુનાઇટેડ આરબ અમીરાત (UAE) સમર્થિત અલગાવવાદીઓને બે નવા ગવર્નરેટ્સમાંથી પાછા હટવાની અપીલ કરી હતી, જે હાલમાં તેમના નિયંત્રણમાં છે. આ પગલું ગઠબંધનની અંદર તણાવ વધારી શકે છે, જે દેશના ઉત્તરમાં ઈરાન સમર્થિત હૂતી બળવાખોરો સામે છેલ્લા એક દાયકાથી લડી રહ્યું છે. આ આરોપ UAE સમર્થિત સધર્ન ટ્રાન્ઝિશનલ કાઉન્સિલ (STC) દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે.
STCએ આ વિસ્તારો પર કબજો કર્યો
STCએ ડિસેમ્બર 2025ની શરૂઆતમાં હદરમૌત અને અલ-મહરા ગવર્નરેટ્સ પર કબજો મેળવી લીધો હતો. સાઉદી અરેબિયાએ આ પગલાને “અનાવશ્યક ઉશ્કેરણી” ગણાવીને પાછા હટવાની માગ કરી હતી. આ ઘટના યમનના દક્ષિણ ભાગમાં સાઉદી અને UAE સમર્થિત ગઠબંધનો વચ્ચે વધતા તણાવને દર્શાવે છે, જે હૂતીવિરોધી ગઠબંધનને નબળું પાડી શકે છે.